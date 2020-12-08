Женские кости, юбка и цепочка

Женские кости, юбка и цепочка

На берегу Оредежа в Гатчинском районе нашли части человеческого скелета. Судя по всему, останки принадлежат женщине.

Рубрики : Криминал     08 Dec 2020

6-го декабря в кустах на берегу реки Оредеж вблизи деревни Борисово был обнаружен скелетированный труп. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре установили: давность останков – приблизительно 2-3 года, на месте – голень со стопой, части позвоночника, ребра и тазобедренные кости. С места находки изъято две пары золотых сережек, наручные часы из белого металла, золотая цепочка, молоток со следами коррозии, темная юбка, фрагменты ткани. Полиция проводит мероприятия по установлению личности.

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