Женские кости, юбка и цепочка

6-го декабря в кустах на
берегу реки Оредеж вблизи деревни Борисово был обнаружен скелетированный труп.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре
установили: давность останков – приблизительно 2-3 года, на месте – голень со
стопой, части позвоночника, ребра и тазобедренные кости. С места находки изъято
две пары золотых сережек, наручные часы из белого металла, золотая цепочка,
молоток со следами коррозии, темная юбка, фрагменты ткани. Полиция проводит
мероприятия по установлению личности.
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