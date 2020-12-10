Гатчинцы - в составе сборной России по бадминтону

Соревнования прошли на прошлой неделе в спортивном комплексе «Изумрудное» в Нижегородской области.

За команду Ленинградской области выступали Игорь Пушкарев, Георгий Петров, Виктория Хрыкина и Анастасия Федорова. В командном первенстве наша сборная заняла третье место, пропустив вперед команды Москвы и Московской области. Выступая в личном первенстве, наши спортсмены дошли до трех финальных игр из пяти финалов и выиграли шесть медалей.

Игорь Пушкарев завоевал серебряную медаль, уступив в финале одиночной категории москвичу Даниилу Дубовенко в трех сетах со счетом 21-13, 15-21, 12-21, сражаясь с соперником 1 час 5 минут.

В финале юношеских пар Георгий Петров и Игорь Пушкарев уступили москвичам Даниилу Дубовенко и Максиму Оглоблину в матче со счетом 21-14, 21-10.

Еще одну серебряную медаль впервые выиграла Виктория Хрыкина с Алисой Кирондой (Москва), выступая в финале пар девушек. В борьбе из двух сетов, длившихся 57 минут, победили Валерия Исаева и Анна Кирилова из Москвы со счетом 21-14, 21-18.

В смешанных парах Игорь Пушкарев и Виктория Хрыкина выиграли бронзовые медали, уступив в полуфинале в трех сетах москвичам Борису Панфилову и Валерии Исаевой со счетом 19-21, 21-18, 10-21.

По итогам первенства, в основной состав сборной команды России по бадминтону вошли Игорь Пушкарев, Георгий Петров и Виктория Хрыкина.

По информации Федерации бадминтона Ленобласти