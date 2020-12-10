Гатчинцы - в составе сборной России по бадминтону

Соревнования прошли на
прошлой неделе в спортивном комплексе «Изумрудное» в Нижегородской области.
За команду Ленинградской
области выступали Игорь Пушкарев, Георгий Петров, Виктория Хрыкина и Анастасия
Федорова. В командном первенстве наша сборная заняла третье место, пропустив
вперед команды Москвы и Московской области. Выступая в личном первенстве, наши
спортсмены дошли до трех финальных игр из пяти финалов и выиграли шесть
медалей.
Игорь Пушкарев завоевал
серебряную медаль, уступив в финале одиночной категории москвичу Даниилу
Дубовенко в трех сетах со счетом 21-13, 15-21, 12-21, сражаясь с соперником 1
час 5 минут.
В финале юношеских пар
Георгий Петров и Игорь Пушкарев уступили москвичам Даниилу Дубовенко и Максиму
Оглоблину в матче со счетом 21-14, 21-10.
Еще одну серебряную
медаль впервые выиграла Виктория Хрыкина с Алисой Кирондой (Москва), выступая в
финале пар девушек. В борьбе из двух сетов, длившихся 57 минут, победили
Валерия Исаева и Анна Кирилова из Москвы со счетом 21-14, 21-18.
В смешанных парах Игорь
Пушкарев и Виктория Хрыкина выиграли бронзовые медали, уступив в полуфинале в
трех сетах москвичам Борису Панфилову и Валерии Исаевой со счетом 19-21, 21-18,
10-21.
По итогам первенства, в
основной состав сборной команды России по бадминтону вошли Игорь Пушкарев,
Георгий Петров и Виктория Хрыкина.
По информации Федерации бадминтона Ленобласти