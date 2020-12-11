На сайте «Госуслуг» теперь можно сообщить о проблеме с вызовом «скорой»

В электронной форме необходимо описать ситуацию и указать дополнительную информацию, чтобы ускорить срок рассмотрения. Ответ придет в личный кабинет или на электронную почту.

Ранее в России был запущен единый телефонный номер 122 по вопросам оказания помощи при COVID-19. С его помощью можно не только выяснить общие вопросы по ограничениям, но и вызвать скорую или врача из поликлиники.

Помимо этого, в Ленинградской области с вопросами помощи при коронавирусной инфекции можно обратиться на «горячую линию» комитета по здравоохранению, или в каждую из районных больниц по следующим телефонам:

Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 8(812)403-06-03

Волховская межрайонная больница: 8(931)002-09-81

Токсовская межрайонная больница: 8(813)704-31-52

Всеволожская межрайонная больница: 8(812)331-63-20

Волосовская межрайонная больница: 8(981)954-83-74

Лодейнопольская межрайонная больница: 8(921)893-80-65 пн-пт с 8-00 до 17-00; 8(81364)2-22-36 пн-пт с 17-00 до 08-00, в нерабочие дни круглосуточно.

Лужская межрайонная больница: 8(931)306-27-76

Кировская межрайонная больница: 8(981)763-00-45 с 20.00 до 8.00, 8(981)763-49-96 с 8.00 до 20.00

Рощинская межрайонная больница: 8(995)598-90-38

Подпорожская межрайонная больница: 8(921)430-33-27

Приморская межрайонная больница: 8(958)587-57-64

Сланцевская межрайонная больница: 8(813)742-22-53 - пн-пт с 08.00 до 17.00, 8(911)812-12-55 - пн-пт с 17.00 до 08.00, в нерабочие дни круглосуточно.

Кингисеппская межрайонная больница: 8(921)417-57-09

Гатчинская межрайонная больница: 8(911)226-01-86

Выборгская межрайонная больница: 8(911)080-12-39

Киришская межрайонная больница: 8(953)353-75-68

Ломоносовская межрайонная больница: 8(812)339-60-57

Сертоловская городская больница: 8(921)866-36-22

Бокситогорская межрайонная больница: 8(813)662-53-50

Приозерская межрайонная больница: 8(931)595-63-98

Тихвинская межрайонная больница: 8(800)350-49-93

Тосненская клиническая межрайонная больница: 8(981)704-83-00

ЛОКБ: 8(991)024-94-35

Сосновый Бор ЦМСЧ №38 ФМБА России: 8(981)165-93-34