На сайте «Госуслуг» теперь можно сообщить о проблеме с вызовом «скорой»

В электронной форме
необходимо описать ситуацию и указать дополнительную информацию, чтобы ускорить
срок рассмотрения. Ответ придет в личный кабинет или на электронную почту.
Ранее в России был
запущен единый телефонный номер 122 по вопросам оказания помощи при COVID-19. С
его помощью можно не только выяснить общие вопросы по ограничениям, но и
вызвать скорую или врача из поликлиники.
Помимо этого, в
Ленинградской области с вопросами помощи при коронавирусной инфекции можно
обратиться на «горячую линию» комитета по здравоохранению, или в каждую из
районных больниц по следующим телефонам:
Комитет по
здравоохранению Ленинградской области: 8(812)403-06-03
Волховская межрайонная
больница: 8(931)002-09-81
Токсовская межрайонная
больница: 8(813)704-31-52
Всеволожская межрайонная
больница: 8(812)331-63-20
Волосовская межрайонная
больница: 8(981)954-83-74
Лодейнопольская
межрайонная больница: 8(921)893-80-65 пн-пт с 8-00 до 17-00; 8(81364)2-22-36
пн-пт с 17-00 до 08-00, в нерабочие дни круглосуточно.
Лужская межрайонная
больница: 8(931)306-27-76
Кировская межрайонная
больница: 8(981)763-00-45 с 20.00 до 8.00, 8(981)763-49-96 с 8.00 до 20.00
Рощинская межрайонная
больница: 8(995)598-90-38
Подпорожская межрайонная
больница: 8(921)430-33-27
Приморская межрайонная
больница: 8(958)587-57-64
Сланцевская межрайонная
больница: 8(813)742-22-53 - пн-пт с 08.00 до 17.00, 8(911)812-12-55 - пн-пт с
17.00 до 08.00, в нерабочие дни круглосуточно.
Кингисеппская межрайонная
больница: 8(921)417-57-09
Гатчинская межрайонная
больница: 8(911)226-01-86
Выборгская межрайонная
больница: 8(911)080-12-39
Киришская межрайонная
больница: 8(953)353-75-68
Ломоносовская межрайонная
больница: 8(812)339-60-57
Сертоловская городская
больница: 8(921)866-36-22
Бокситогорская
межрайонная больница: 8(813)662-53-50
Приозерская межрайонная
больница: 8(931)595-63-98
Тихвинская межрайонная
больница: 8(800)350-49-93
Тосненская клиническая
межрайонная больница: 8(981)704-83-00
ЛОКБ: 8(991)024-94-35
Сосновый Бор ЦМСЧ №38
ФМБА России: 8(981)165-93-34