Отключение электроэнергии 15 декабря

Будет прекращена подача
электроэнергии:
Вырицкое ГП:
с 11:00 до 15:00
д. Мины, ул. Школьная, д.10,
д. 11.
с 09.00 до 13.00
п. Вырица. ул. Рабочая д.
50-60, 34В; ул. Береговая д. 10-63А; ул.
Ватутина д. 1-11
Рождественское СП:
д. Межно,
д. Рыбицы,
д. Чикино,
д. Ляды,
ДНП «Рыбицы».
Большеколпанское СП:
с 09:00 до 18:00
д. Тихковицы.
Войсковицкое СП:
с 10:00 до 16:00
д. Рябизи.
Кобринское СП:
с 10:00 до 17:00
д. Покровка,
д. Прибытково.
Елизаветинское СП:
с 10:00 до 17:00
д. Малые Борницы,
д. Дубицы.
Сиверское ГП
с 09.00 до 17.00
п. Сиверский, ул. Усадебная
д. 1-37; пр-д. Лесной д. 1-12
Дружногорское ГП
с 12.30 до 17.00
п. Дружная Горка, ул. Ленина
д. 1-48; ул. Садовая д. 1-11; Школа; Администрация
г. Гатчина
с 09.00-17.00
пер. Зелёный д. 2, 9/23, 11,
13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5;
ул. Загородная д. 2, 3, 4, 5,
10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28;
ул. Пушкинская д. 14, 16, 18, 19, 20, 22;
пер. Заводской д. 3, 6
ул. Литейная д. 7, 9, 13, 14,
15, 16, 18, 20, 22;
туп. Литейный, д. 1-7;
ул. Заводская д. 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32,
34;
пер. Зелёный д. 4, 5, 6, 8,
10, 12;
ул. Литейная д. 17;
пер. Хабаровский д. 2А, 2Б;
ул. Огородная д. 2, 4, 5, 6,
11, 12, 13А, 18;
ш. Корпиковское д. 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27/1,
27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40А;
ул. Перегудова д. 6, 8, 10,
12/30, 14, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 26;
ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15;
пер. Краснофлотский д. 1, 3,
4, 5, 6; ул. Рошаля д. 24/1;
ул. Куприна д. 11, 13