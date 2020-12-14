Отключение электроэнергии 15 декабря

Отключение электроэнергии 15 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляю о проведении запланированных работ на электросетевых объектах Гатчинского района во вторник, 15 декабря.

Рубрики : ЖКХ     14 Dec 2020

Будет прекращена подача электроэнергии:

Вырицкое ГП:

с 11:00 до 15:00

д. Мины, ул. Школьная, д.10, д. 11.

с 09.00 до 13.00

п. Вырица. ул. Рабочая д. 50-60, 34В; ул.  Береговая д. 10-63А; ул. Ватутина д. 1-11

 

Рождественское СП:

с 09:00 до 18:00

д. Межно,

д. Рыбицы,

д. Чикино,

д. Ляды,

ДНП «Рыбицы».

 

Большеколпанское СП:     

с 09:00 до 18:00

д. Тихковицы.

        

Войсковицкое СП:

с 10:00 до 16:00

д. Рябизи.

 

Кобринское СП:

с 10:00 до 17:00

д. Покровка,

д. Прибытково.

 

Елизаветинское СП:

с 10:00 до 17:00

д. Малые Борницы,

д. Дубицы.

 

Сиверское ГП

с 09.00 до 17.00

п. Сиверский, ул. Усадебная д. 1-37; пр-д. Лесной д. 1-12  

 

Дружногорское ГП

с 12.30 до 17.00

п. Дружная Горка, ул. Ленина д. 1-48; ул. Садовая д. 1-11; Школа; Администрация

 

г. Гатчина

с 09.00-17.00

пер. Зелёный д. 2, 9/23, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5;

ул. Загородная д. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

 ул. Пушкинская д. 14, 16, 18, 19, 20, 22;

пер. Заводской д. 3, 6

ул. Литейная д. 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;

туп. Литейный, д. 1-7;

ул. Заводская д. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 34;

пер. Зелёный д. 4, 5, 6, 8, 10, 12;

ул. Литейная д. 17;

пер. Хабаровский д. 2А, 2Б;

ул. Огородная д. 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13А, 18;

ш. Корпиковское д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40А;

ул. Перегудова д. 6, 8, 10, 12/30, 14, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 26;

ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

пер. Краснофлотский д. 1, 3, 4, 5, 6; ул. Рошаля д. 24/1;

 ул. Куприна д. 11, 13

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