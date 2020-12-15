На батюшку напали разбойники

Ранним утром 15-го декабря на участок через забор по лестнице перелезли двое в масках и форменной одежде. В этот момент отец Владимир вышел на улицу покормить кошек. Преступники затолкали его обратно в дом, затащили на третий этаж, ударили ножом и под угрозой предмета, похожего на пистолет, надели наручники. После этого открыто похитили деньги, простые – недрагоценные – кресты с цепочками, мобильный телефон и скрылись в неизвестном направлении.

62-летний потерпевший обратился в вырицкую больницу. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины лица, гематома глаза, резаные раны плеча, кисти и другие травмы. От госпитализации пострадавший отказался.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа с кинологом. На поиск преступников ориентированы наружные наряды УМВД по Гатчинскому району.