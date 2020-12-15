На батюшку напали разбойники

Ранним утром 15-го декабря на участок
через забор по лестнице перелезли двое в масках и форменной одежде. В этот
момент отец Владимир вышел на улицу покормить кошек. Преступники затолкали его
обратно в дом, затащили на третий этаж, ударили ножом и под угрозой предмета,
похожего на пистолет, надели наручники. После этого открыто похитили деньги,
простые – недрагоценные – кресты с цепочками, мобильный телефон и скрылись в
неизвестном направлении.
62-летний потерпевший обратился в вырицкую
больницу. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение
мозга, ушибы и ссадины лица, гематома глаза, резаные раны плеча, кисти и другие
травмы. От госпитализации пострадавший отказался.
На место происшествия прибыла
следственно-оперативная группа с кинологом. На поиск преступников ориентированы
наружные наряды УМВД по Гатчинскому району.