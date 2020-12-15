Их устанавливают по заказу Управления автомобильных дорог Ленинградской области. До конца текущего года в 41 населенном пункте Всеволожского и Гатчинского районов будут установлены 106 павильонов, расположенных на региональных дорогах.
Часть павильонов будет
оснащено демпферами – специальными устройствами, внутри которых находятся
железные пластины особой конструкции, напоминающие пчелиные соты. При
столкновении с машиной они деформируются, полностью принимая на себя ударную
волну.
Павильоны выкрашены в
ярко-оранжевый цвет, чтобы остановка была лучше видна в темное время суток.
Внутри предусматривается место для размещения информации с расписанием движения
автобусов. Стены выполнены из ударопрочных стекол для создания препятствий
вандалам.
В Гатчинском районе новые
автобусные павильоны появятся в Мызе-Ивановке, Ивановке, Терволово, Сяськелево,
Тойворово, Гатчине, Больших Колпанах, Войсковицах, Никольском, Выре, Межно,
Сиверском, Кезево, Вырице, Пудомягах, Тайцах, Елизаветино, Кургино и Изоре.
К сожалению, некоторые
новые павильоны уже требуют ремонта. Кроме того, хотелось, чтобы перед их
установкой было отремонтировано основание под павильоны для более устойчивого
положения и приятного внешнего вида.