Их устанавливают по заказу Управления автомобильных дорог Ленинградской области. До конца текущего года в 41 населенном пункте Всеволожского и Гатчинского районов будут установлены 106 павильонов, расположенных на региональных дорогах.

Часть павильонов будет оснащено демпферами – специальными устройствами, внутри которых находятся железные пластины особой конструкции, напоминающие пчелиные соты. При столкновении с машиной они деформируются, полностью принимая на себя ударную волну.

Павильоны выкрашены в ярко-оранжевый цвет, чтобы остановка была лучше видна в темное время суток. Внутри предусматривается место для размещения информации с расписанием движения автобусов. Стены выполнены из ударопрочных стекол для создания препятствий вандалам.

В Гатчинском районе новые автобусные павильоны появятся в Мызе-Ивановке, Ивановке, Терволово, Сяськелево, Тойворово, Гатчине, Больших Колпанах, Войсковицах, Никольском, Выре, Межно, Сиверском, Кезево, Вырице, Пудомягах, Тайцах, Елизаветино, Кургино и Изоре.

К сожалению, некоторые новые павильоны уже требуют ремонта. Кроме того, хотелось, чтобы перед их установкой было отремонтировано основание под павильоны для более устойчивого положения и приятного внешнего вида.