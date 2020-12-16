«Отчий край» призывает уклонистов

- Во время призыва оповещение ведется работниками военкомата: они ходят по адресам и вручают призывникам повестки лично в руки – под расписку, – объясняет военный комиссар Гатчины Юрий Чиликин. – Но в связи с тем, что наших сотрудников катастрофически не хватает – учитывая эпидемическую ситуацию в районе и в самом военкомате, мы привлекли «Отчий край». Руководитель военно-патриотического клуба Владимир Михайлович Жилин незамедлительно откликнулся – за что ему огромное спасибо.

- Как происходит оповещение?

- В соответствии с законом, мы имеем право разворачивать штаб оповещения и обучать посыльного. Оповещение проводится не только по призыву, но и по мобилизации, и по другим поводам. Тем, кто прошел обучение, мы выдаем удостоверение посыльного. Оно действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Ребята из «Отчего края» – четверо отслуживших в армии и несколько совершеннолетних – прошли обучение и ходят по адресам, вручают повестки. Мы даем им наиболее отдаленные адреса – и в Мариенбурге, и в Гатчине. Ребята крепкие, ноги быстрые. Они проинструктированы: где призывник должен ставить свою подпись, где посыльный. У каждого – несколько адресов.

Недавно они отправились разносить повестки после 40-километрового марша и суточного отдыха. Это, конечно, огромная помощь. Есть у нас достойные ребята, которые готовы помогать военному комиссариату. Сами отслужили и занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. В этот призыв «Отчий край» участвовал в оповещении уже четыре раза.

- А если посыльный не застает призывника? Или тот не проживает по адресу регистрации?

- Посыльные собирают сведения, выясняют у соседей: проживает гражданин там, не проживает. По возможности, оповещают родственников. Если призывник живет по месту прописки, он должен прибыть на призывной пункт. Конечно, родственники или соседи могут ему передать, но для нас необходимо, чтобы призывник сам взял повестку.

- Судя по всему, это уклонисты – те, кого персонально оповещают посыльные?

- Фактически, да. Сейчас на призывной пункт в основном не являются те, кому далеко за двадцать. Многие уже не проживают по прописке. Заняты своими делами, работой, на передний план выходит личная жизнь. Закон, Конституция – по боку. С этим приходится бороться, готовить материалы на привлечение к ответственности.

Работодателям хочу напомнить: проверьте документы у своих работников. Зачастую на предприятиях работают те, кому положено служить. По месту работы данных граждан тоже будут приходить повестки.

- За уклонение от срочной службы предусмотрена уголовная ответственность. В этот призыв еще никого не привлекли?

- Мы проводим рейды совместно с полицией, подготавливаем определения в связи с тем, что призывник не является. Не рекомендую доводить до этого.

У нас налажено отличное взаимодействие на всех уровнях. Военкомату помогает полиция, служба участковых, администрация выделяет машину и принимает личное участие. Недавно, например, глава администрации Коммунара, я и мой заместитель, а также сотрудник полиции вместе ходили по адресам в Коммунаре – не самый простой населенный пункт. Мы делаем общее дело, и никто не вспоминает про свой статус…



