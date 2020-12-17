Губернатор вручил премии журналистам

- В условиях пандемии вы дали возможность читателям оперативно получать проверенную информацию о решениях, которые принимало правительство Ленинградской области по борьбе с пандемией и ее последствиями во всех сферах — в здравоохранении, образовании, экономике, — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на состоявшейся сегодня церемонии вручения премий.

Глава региона особо поблагодарил представителей прессы за информационную поддержку празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Не случайно на федеральном уровне область — среди лучших регионов России, которые смогли достойно провести это праздник в условиях самоизоляции. Спасибо, что, вопреки всем сложностям, связанным с пандемией, вы продолжали весь год писать и об обычной жизни, о наших буднях, радостях и победах, спасибо, что вы всегда остаетесь со своими зрителями и читателями, даёте объективную оценку ситуации в регионе. Всем удачи, здоровья и новых побед! — сказал Александр Дрозденко.

Гран-при конкурса за лучшую журналистскую работу 2020 года получил коллектив радиоканала «Радио Тихвин»: Сергей Щербаков, Наталья Кушигина, Анастасия Рындина за проект к 75-летию Великой Победы «Я помню! Я пою!».

По традиции, победители в главной номинации получили из рук губернатора копию памятника князьям Рюрику и Олегу.

Лауреатами премии правительства Ленинградской области в сфере журналистики 2020 года также стали:

- в номинации «За лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области» (телеканал «Лен ТВ24») — блогер-биолог Павел Глазков за цикл передач «Каждой твари по паре»,

- в номинации «Открытие года» — Полина Корсунская из газеты «PRO Отрадное»,

- в номинации «За лучшую публикацию в печатном СМИ Ленинградской области» — газета «Волховские огни», Людмила Кривошеева,

- в номинации «За лучшую публикацию в электронном СМИ Ленинградской области» — газета «Время», Дмитрий Ларькович,

- в номинации «За лучший сюжет в радиоэфире Ленинградской области» — радиоканал «Балтийский Берег - FM», Николь Шклярская.

В номинации «За лучший медиапроект Ленинградской области» премию получили журналисты газеты «Красная звезда» Анна Тюрина и Юлия Мицкан. Жюри отметило их проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — «Голоса Победы».

На федеральном уровне оценили работу куратора СМИ Ленинградской области: председателю областного комитета по печати Константину Визирякину направил награду заместитель председателя Государственной Думы Игорь Ананских - за четкую организацию работы региональных СМИ.

Константин Визирякин в ответном слове отметил, что работники СМИ, по сути, находятся на передовой и лучше всех знают, что происходит в регионе. Задача власти - помогать им.

Обладателем специального приза от заместителя председателя Государственной Думы Игоря Ананских «Энергичное перо» стала главный редактор телеканала «Свирьинфо» Татьяна Догадина за медиапроект «Победители».

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области