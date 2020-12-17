Губернатор вручил премии журналистам

- В
условиях пандемии вы дали возможность читателям оперативно получать проверенную
информацию о решениях, которые принимало правительство Ленинградской области по
борьбе с пандемией и ее последствиями во всех сферах — в здравоохранении,
образовании, экономике, — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на состоявшейся сегодня церемонии вручения премий.
Глава
региона особо поблагодарил представителей прессы за информационную поддержку
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Не
случайно на федеральном уровне область — среди лучших регионов России, которые
смогли достойно провести это праздник в условиях самоизоляции. Спасибо, что,
вопреки всем сложностям, связанным с пандемией, вы продолжали весь год писать и
об обычной жизни, о наших буднях, радостях и победах, спасибо, что вы всегда
остаетесь со своими зрителями и читателями, даёте объективную оценку ситуации в
регионе. Всем удачи, здоровья и новых побед! — сказал Александр Дрозденко.
Гран-при
конкурса за лучшую журналистскую работу 2020 года получил коллектив радиоканала
«Радио Тихвин»: Сергей Щербаков, Наталья Кушигина, Анастасия Рындина за проект
к 75-летию Великой Победы «Я помню! Я пою!».
По
традиции, победители в главной номинации получили из рук губернатора копию
памятника князьям Рюрику и Олегу.
Лауреатами
премии правительства Ленинградской области в сфере журналистики 2020 года также
стали:
- в
номинации «За лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области» (телеканал «Лен
ТВ24») — блогер-биолог Павел Глазков за цикл передач «Каждой твари по паре»,
- в
номинации «Открытие года» — Полина Корсунская из газеты «PRO Отрадное»,
- в
номинации «За лучшую публикацию в печатном СМИ Ленинградской области» — газета
«Волховские огни», Людмила Кривошеева,
- в
номинации «За лучшую публикацию в электронном СМИ Ленинградской области» —
газета «Время», Дмитрий Ларькович,
- в
номинации «За лучший сюжет в радиоэфире Ленинградской области» — радиоканал
«Балтийский Берег - FM», Николь Шклярская.
В
номинации «За лучший медиапроект Ленинградской области» премию получили
журналисты газеты «Красная звезда» Анна Тюрина и Юлия Мицкан. Жюри отметило их
проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — «Голоса
Победы».
На федеральном уровне оценили работу куратора СМИ Ленинградской области: председателю областного комитета по печати Константину Визирякину направил награду заместитель председателя Государственной Думы Игорь Ананских - за четкую организацию работы региональных СМИ.
Константин
Визирякин в ответном слове отметил, что работники СМИ, по сути, находятся на
передовой и лучше всех знают, что происходит в регионе. Задача власти -
помогать им.
Обладателем
специального приза от заместителя председателя Государственной Думы Игоря
Ананских «Энергичное перо» стала главный редактор телеканала «Свирьинфо»
Татьяна Догадина за медиапроект «Победители».
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области