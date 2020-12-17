От значка ГТО к Олимпийской медали!

От значка ГТО к Олимпийской медали!

Воспитанники отделения дзюдо Гатчинского спортивного клуба «Сокол» приняли участие в соревнованиях в рамках Московской программы «Эстафета поколений» среди мальчиков и девочек 2009-2010 г.р.

Рубрики : Спорт     17 Dec 2020

Гатчину на соревнованиях представляли Матвей Фролов, Александр Феденко, Ксения Копачева и Лидия Улитина. В связи со сложившейся ситуацией соревнования неоднократно переносились, а участники вновь покупали и сдавали билеты на поезд, и все же они смогли оказаться на этом празднике дзюдо.

В соревнованиях принимали участие такие известные московские клубы, как «Самбо 70» и «Шаболовка», а также команды из Московской области, Рязани, Саратова, Пскова, Армавира и Санкт-Петербурга.

Лидия Улитина оказалась не совсем готовой к высокой конкуренции соперниц и осталась без медали. Ксения Копачева заняла третье место. Александр Феденко после успешных выступлений по самбо не смог подстроиться под правила дзюдо. Тем не менее, он получил хороший опыт борьбы с сильными соперниками. Матвей Фролов прошел четыре схватки, но за выход в полуфинал в дополнительное время уступил сопернику из города Королева. Но, по словам тренеров, Матвей произвел на них приятное впечатление, благодаря своему мастерству и упорству.

Тренеры СК «Сокол» отдельно благодарят Наталию Александровну Улитину, которая предоставила вместе со своим братом Евгением личный микроавтобус для поездки в Москву. Они не спали всю ночь, обеспечивая безопасность и комфорт спортсменов и тренеров на всем протяжении пути.

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