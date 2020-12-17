От значка ГТО к Олимпийской медали!

Гатчину на соревнованиях
представляли Матвей Фролов, Александр Феденко, Ксения Копачева и Лидия Улитина.
В связи со сложившейся ситуацией соревнования неоднократно переносились, а
участники вновь покупали и сдавали билеты на поезд, и все же они смогли оказаться
на этом празднике дзюдо.
В соревнованиях принимали
участие такие известные московские клубы, как «Самбо 70» и «Шаболовка», а также
команды из Московской области, Рязани, Саратова, Пскова, Армавира и
Санкт-Петербурга.
Лидия Улитина оказалась
не совсем готовой к высокой конкуренции соперниц и осталась без медали. Ксения
Копачева заняла третье место. Александр Феденко после успешных выступлений по
самбо не смог подстроиться под правила дзюдо. Тем не менее, он получил хороший
опыт борьбы с сильными соперниками. Матвей Фролов прошел четыре схватки, но за
выход в полуфинал в дополнительное время уступил сопернику из города Королева.
Но, по словам тренеров, Матвей произвел на них приятное впечатление, благодаря
своему мастерству и упорству.
Тренеры СК «Сокол»
отдельно благодарят Наталию Александровну Улитину, которая предоставила вместе
со своим братом Евгением личный микроавтобус для поездки в Москву. Они не спали
всю ночь, обеспечивая безопасность и комфорт спортсменов и тренеров на всем
протяжении пути.