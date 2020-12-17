«Умный город» Гатчина на пути развития

Напомним, Гатчина
стала пилотной площадкой в Ленинградской области по реализации проекта цифровизации
городского хозяйства «Умный город». Сегодня в рамках проекта в Гатчине уже
запустили в работу площадки «Монитор мэра», туристический интернет ресурс, «Геоинформационный
поисковый сервис», а также портал «Активный горожанин», который активно
используется жителями Гатчины для оперативного диалога с местными органами
власти и муниципальными учреждениями.
Организатором стратегической
сессии выступил Северо-Западный институт управления РАНХиГС и администрация
Гатчинского района. Мероприятие прошло в очном формате с элементами
дистанционного участия.
Участников встречи
приветствовали директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир
Шамахов, директор Центра городских технологий и пространственного развития
РАНХиГС Сергей Зимин и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Владимир Шамахов отметил,
что проект «Умный город» от других многочисленных программ развития отличает
продуманный подход и ориентация на мнение и участие гатчинцев в его реализации.
- Мы не просто собираем информацию и мониторим
данные, но и принимаем соответствующие решения, опираясь на мнение большинства
горожан, - сказал Владимир
Шамахов.
Он особо
подчеркнул, что успех любого проекта – это взаимодействие с теми, ради кого
проект изначально был придуман, в данном случае – это жители Гатчины, а также
реализация самых смелых идей даже если они не вписываются в «привычные
бюрократические стандарты».
Людмила Нещадим поблагодарила за возможность
подвести первые итоги проекта «Умный город».
- Как руководителю города мне важно иметь
возможность оперативно анализировать ситуацию и принимать решения. В эпоху
цифровизации новые площадки для общения с жителями уже стали необходимостью, -
сказала она.
В рамках
стратегической сессии была организована работа малых тематических групп. В ходе
обсуждения управления «Умным городом» участники оценивали внедрение системы
проектного и программного управления, источники финансирования программы «Умный
город». В группе «Цифровизация городского хозяйства: от технологий к человеку»
обсуждали цифровизацию управления городской инфраструктурой, дорогами, парками,
общественными пространствами, уличным освещением. Работа группы «Умный город для
граждан» была посвящена эффективности механизмов обратной связи, участию
жителей, общественных организаций в решении общегородских проблем. В группе «Умный
муниципалитет» обсуждали внедрение цифровых технологий в муниципальное
управление и повышение эффективности управления с использованием больших
данных.
На заключительном
пленарном заседании участники подвели итоги работы и сформулировали свои
предложения. Сергей Зимин сказал, что по итогам стратегической сессии все идеи будут представлены губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко для обсуждения дальнейшего развития
и тиражирования проекта «Умный город».
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