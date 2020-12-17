«Умный город» Гатчина на пути развития

Напомним, Гатчина стала пилотной площадкой в Ленинградской области по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Сегодня в рамках проекта в Гатчине уже запустили в работу площадки «Монитор мэра», туристический интернет ресурс, «Геоинформационный поисковый сервис», а также портал «Активный горожанин», который активно используется жителями Гатчины для оперативного диалога с местными органами власти и муниципальными учреждениями.

Организатором стратегической сессии выступил Северо-Западный институт управления РАНХиГС и администрация Гатчинского района. Мероприятие прошло в очном формате с элементами дистанционного участия.

Участников встречи приветствовали директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов, директор Центра городских технологий и пространственного развития РАНХиГС Сергей Зимин и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Владимир Шамахов отметил, что проект «Умный город» от других многочисленных программ развития отличает продуманный подход и ориентация на мнение и участие гатчинцев в его реализации.

- Мы не просто собираем информацию и мониторим данные, но и принимаем соответствующие решения, опираясь на мнение большинства горожан, - сказал Владимир Шамахов.

Он особо подчеркнул, что успех любого проекта – это взаимодействие с теми, ради кого проект изначально был придуман, в данном случае – это жители Гатчины, а также реализация самых смелых идей даже если они не вписываются в «привычные бюрократические стандарты».

Людмила Нещадим поблагодарила за возможность подвести первые итоги проекта «Умный город».

- Как руководителю города мне важно иметь возможность оперативно анализировать ситуацию и принимать решения. В эпоху цифровизации новые площадки для общения с жителями уже стали необходимостью, - сказала она.

В рамках стратегической сессии была организована работа малых тематических групп. В ходе обсуждения управления «Умным городом» участники оценивали внедрение системы проектного и программного управления, источники финансирования программы «Умный город». В группе «Цифровизация городского хозяйства: от технологий к человеку» обсуждали цифровизацию управления городской инфраструктурой, дорогами, парками, общественными пространствами, уличным освещением. Работа группы «Умный город для граждан» была посвящена эффективности механизмов обратной связи, участию жителей, общественных организаций в решении общегородских проблем. В группе «Умный муниципалитет» обсуждали внедрение цифровых технологий в муниципальное управление и повышение эффективности управления с использованием больших данных.

На заключительном пленарном заседании участники подвели итоги работы и сформулировали свои предложения. Сергей Зимин сказал, что по итогам стратегической сессии все идеи будут представлены губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко для обсуждения дальнейшего развития и тиражирования проекта «Умный город».





Фото автора