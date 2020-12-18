Через личный архив узнать историю страны

- Архивный фонд личного происхождения состоит из
документов, образовавшихся в жизни и деятельности отдельного гражданина (личный
фонд), семьи (семейный фонд) или рода (родовой фонд). В нем хранятся личные
документы, например, трудовые книжки, грамоты, фотографии, коллекции, которые
собирает человек.
Созданием фонда личного происхождения мы стали
заниматься с 2009 года. Первые три фонда мы приняли у Почетного гражданина
города Гатчины, краеведа, журналиста газеты «Гатчинская правда» Владимира
Ивановича Николаева. Он принес документы фронтовика, председателя Совета
ветеранов города Гатчины Константина Архиповича Тараненко, известного педагога
Андрея Христофоровича Буша и поэта, человека сложной судьбы Леонида Ивановича
Куликова.
На данный момент личные фонды имеют многие гатчинские
краеведы. Есть свой личный фонд и у самого Владимира Ивановича. Например, в
процессе работы над книгой о почетных гражданах он собирал вырезки из газет,
записывал воспоминания. А потом передал в фонд книгу и сопутствующие материалы,
документальные свидетельства, на основе которых она была создана. Мы все
приняли и назвали – коллекция документов «Почетные граждане города Гатчины».
В фондах личного происхождения хранятся самые
разнообразные коллекции. Например, Почетный гражданин Гатчинского района,
краевед Андрей Вячеславович Бурлаков передает в фонд все, что пишут о нем.
Краевед Сергей Леонидович Сковпнев передал фотографии и свои книги. Как только
книжка издается, он приносит ее в архив.
Мне очень нравится подход к этому вопросу писателя,
редактора газеты «Приневский край» Зои Степановны Бобковой. Она принесла все,
что печатала сама и где печатались ее стихи и проза, включая сборники, рукописи
стихов, рассказов, фотографии, краеведческие материалы, а также все экземпляры
ее газеты «Приневский край».
У многих пишущих людей, как у Зои Степановны,
скапливаются дома большие архивы. Одному поколению это не нужно, другое еще не
подросло. Зоя Степановна решила передать все в архив. И хорошо, что она все
принесла сама. Для нас это важно: чтобы поставить, допустим, фотографии на
учет, их нужно не просто описать, а указать хотя бы примерно дату события, кто
изображен. Зачастую, только образователь архива может это сделать.
- Вы принимаете личные документы ото всех
или есть критерии?
- Пока мы принимаем от известных людей, которых мы
сами знаем. С другой стороны, случайные люди к нам не заходят. Во всяком случае
пока.
- Татьяна Альбертовна, сейчас архив
организует только виртуальные выставки?
- Не только. Архивный отдел работает, люди к нам идут.
В приемном помещении нашего отдела сейчас проходит традиционная выставка по
итогам года, рассказывающая о новых поступивших к нам фондах, новых документах.
Рядом, как правило, тематическая выставка.
С 26 октября у нас работает выставка документов из
фонда Бориса Александровича Удальцова, посвященная 85-летию со дня рождения. Не
случайно название выставки: «Профессия – гражданин». Недавно он передал нам
20-й том переписки с чиновниками всех уровней по вопросам защиты исторического
наследия Гатчины. Название книги говорит само за себя – «Борьба общественности
за город Гатчину, исторический парковый ансамбль, водную систему и зеленую зону
(в документах)». Борис Александрович в 1960-1970-е годы руководил Гатчинским
отделением Всероссийского общества охраны природы, и по настоящее время он
последовательный борец за сохранение старинной Гатчины и ее садово-паркового
ансамбля от беспорядочной застройки и разрушения.
- Расскажите о других интересных
поступлениях.
- Только за последний месяц у нас сразу несколько
новых поступлений в фонд личного происхождения. Например, Борис Александрович
Удальцов передал журнал «Турист» (№ 1 за 2020 год) со своей статьей
«Исторические города России. Сохранение культурного наследия как сохранение
России». В ноябре были поступления и в фонд Зои Степановны Бобковой - документы
из фонда кинофестиваля «Литература и кино» и фотографии. На одной из них Зоя
Бобкова берет интервью у Михаила Шемякина.
- В гатчинском архиве документы не лежат
на полках мертвым грузом, а работают: просвещают, удивляют, заставляют
задумываться.
- Это действительно так. Недавно на нашей страничке в
социальной сети мы разместили яркую статью нашего фондообразователя, историка и
публициста Андрея Николаевича Спащанского, документы его семьи также находятся
в нашем архиве.
Накануне памятной даты - Дня Октябрьской революции
1917 года, мы поделились со своими подписчиками документами, так или иначе
касающимися революционного движения, захватившего Российскую империю в начале
XX века. Сейчас в фонде семьи Куликовых собраны документы уже трех поколений,
охватывающие вековой период в жизни страны: Семен Александрович Воронин, его
дочь, директор Гатчинской школы № 3 в довоенные годы Антонина Семеновна
Куликова и ее талантливый сын, детский поэт Леонид Иванович Куликов. Семен
Александрович Воронин, 1880 года рождения, уроженец деревни Голчаново
Ивановского района, окончил начальное училище, работал на Дербеневской
(Иваново-Вознесенск) бумаготкацкой и ситцевой фабрике ткачом, где вступил в
ряды марксистской организации. В 1898 году вошел в состав Иваново-Вознесенского
комитета РСДРП. За свою революционную деятельность неоднократно подвергался
полицейским репрессиям, находился в ссылке, отбывал тюремное заключение. В 1907
году он был избран Владимирскими рабочими депутатом III Государственной Думы от
фракции социал-демократов (большевиков). В начале Первой мировой войны был призван
в армию, погиб в одном из сражений на Карпатах в 1915 году.
Во Всемирный
день почты в рубрике «Наш календарь» мы предложили вниманию наших подписчиков
почтовые карточки и письма –«треугольники» военно-полевой почты времен Великой
Отечественной войны из фонда личного происхождения семьи Алексеевых.
- В год 75-летия Победы гатчинский архив
принимает участие в акции областного архива «Живая память Победы». Как это
происходит?
- Все желающие могут принести в архив фото членов
семьи - участников войны и другие раритеты фронтовиков. Их сканируют и
выставляют на сайт областного архива в раздел «Живая память Победы»– это
виртуальный «Бессмертный полк».
Первой документы своей семьи и воспоминания
предоставила наша бывшая сотрудница Елена Николаевна Серова. Что-то мы
отсканировали и разместили на сайте, а что-то взяли на хранение. У нас возникло
четыре описи из этих документов плюс очень подробное описание истории семьи в
годы Великой Отечественной войны.
Интересные материалы предоставила эстонка Марта
Владимировна Аллаберт. Два поколения ее семьи живут в Гатчинском районе. Своих
детей у нее нет, родственники не заинтересовались семейным архивом, и Марта
Владимировна, поскольку она уже в возрасте, решила все передать в архив. Она
очень содержательно и интересно написала о каждом родственнике. Дополнила
воспоминания фотографиями. А вот что написано на фото с дядей, было не ясно:
Марта Владимировна эстонского языка не знает. Во время поездки в Эстонию я
обратилась к сотрудникам отеля, и мне помогли. Оказалось, это старо-эстонский
язык. Сейчас о ее героях можно узнать на сайте областного архива в разделе
«Живая память Победы».
Несколько лет назад Андрей Николаевич Спащанский
передавал в свой семейный архив документы, в том числе военного времени. Мы
сканировали очень трогательные письма брата его мамы, который всю войну писал с
фронта и погиб перед самым окончанием войны. Эти документы мы тоже направили в
виртуальный «Бессмертный полк».
- Как Вы думаете - для сохранения
исторической памяти это важно?
- Я думаю,
просто необходимо. Многие хранят в семейных архивах удивительные раритеты, но,
к сожалению, это пока не ценится молодым поколением – детьми, внуками, они еще
не дозрели, не доросли. Возникает такая временная дыра: старики уходят, а
молодые еще не понимают, насколько это важно. И нередко семейные архивы вместе
со старой мебелью вывозят на свалку. Потом – когда спохватятся – уже поздно.
С другой
стороны, когда документ передается в архив, мы проводим описание. Мы
обязаны скрупулезно изучить его.
Смотрим, кто это, когда – проводим экспертизу. Если документы хранятся дома,
через поколение не поймешь, а кто это изображен. Нить теряется, событие
обрастает домыслами и предположениями.
Еще один довод в пользу архива. У нас это все не лежит
на полках - мы это все выставляем. У архива есть группа в соцсетях. Мы
используем материалы личного фонда, чтобы представить частные жизни в контексте
истории Гатчины, района и страны.
Мы приглашаем всех заглядывать на нашу страничку в
социальной сети ВКонтакте, она называется «Архивный отдел администрации
Гатчинского МР». Здесь можно узнать последние новости о поступлениях, заглянуть
в «святая святых» - архивохранилища, посмотреть фотографии с мероприятий,
пройтись по виртуальным выставкам, задать интересующие вопросы.
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Спасибо за интересную и полезную информацию.
Беседовала Татьяна
Можаева