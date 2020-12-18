Через личный архив узнать историю страны

- Архивный фонд личного происхождения состоит из документов, образовавшихся в жизни и деятельности отдельного гражданина (личный фонд), семьи (семейный фонд) или рода (родовой фонд). В нем хранятся личные документы, например, трудовые книжки, грамоты, фотографии, коллекции, которые собирает человек.

Созданием фонда личного происхождения мы стали заниматься с 2009 года. Первые три фонда мы приняли у Почетного гражданина города Гатчины, краеведа, журналиста газеты «Гатчинская правда» Владимира Ивановича Николаева. Он принес документы фронтовика, председателя Совета ветеранов города Гатчины Константина Архиповича Тараненко, известного педагога Андрея Христофоровича Буша и поэта, человека сложной судьбы Леонида Ивановича Куликова.

На данный момент личные фонды имеют многие гатчинские краеведы. Есть свой личный фонд и у самого Владимира Ивановича. Например, в процессе работы над книгой о почетных гражданах он собирал вырезки из газет, записывал воспоминания. А потом передал в фонд книгу и сопутствующие материалы, документальные свидетельства, на основе которых она была создана. Мы все приняли и назвали – коллекция документов «Почетные граждане города Гатчины».

В фондах личного происхождения хранятся самые разнообразные коллекции. Например, Почетный гражданин Гатчинского района, краевед Андрей Вячеславович Бурлаков передает в фонд все, что пишут о нем. Краевед Сергей Леонидович Сковпнев передал фотографии и свои книги. Как только книжка издается, он приносит ее в архив.

Мне очень нравится подход к этому вопросу писателя, редактора газеты «Приневский край» Зои Степановны Бобковой. Она принесла все, что печатала сама и где печатались ее стихи и проза, включая сборники, рукописи стихов, рассказов, фотографии, краеведческие материалы, а также все экземпляры ее газеты «Приневский край».

У многих пишущих людей, как у Зои Степановны, скапливаются дома большие архивы. Одному поколению это не нужно, другое еще не подросло. Зоя Степановна решила передать все в архив. И хорошо, что она все принесла сама. Для нас это важно: чтобы поставить, допустим, фотографии на учет, их нужно не просто описать, а указать хотя бы примерно дату события, кто изображен. Зачастую, только образователь архива может это сделать.

- Вы принимаете личные документы ото всех или есть критерии?

- Пока мы принимаем от известных людей, которых мы сами знаем. С другой стороны, случайные люди к нам не заходят. Во всяком случае пока.

- Татьяна Альбертовна, сейчас архив организует только виртуальные выставки?

- Не только. Архивный отдел работает, люди к нам идут. В приемном помещении нашего отдела сейчас проходит традиционная выставка по итогам года, рассказывающая о новых поступивших к нам фондах, новых документах. Рядом, как правило, тематическая выставка.

С 26 октября у нас работает выставка документов из фонда Бориса Александровича Удальцова, посвященная 85-летию со дня рождения. Не случайно название выставки: «Профессия – гражданин». Недавно он передал нам 20-й том переписки с чиновниками всех уровней по вопросам защиты исторического наследия Гатчины. Название книги говорит само за себя – «Борьба общественности за город Гатчину, исторический парковый ансамбль, водную систему и зеленую зону (в документах)». Борис Александрович в 1960-1970-е годы руководил Гатчинским отделением Всероссийского общества охраны природы, и по настоящее время он последовательный борец за сохранение старинной Гатчины и ее садово-паркового ансамбля от беспорядочной застройки и разрушения.

- Расскажите о других интересных поступлениях.

- Только за последний месяц у нас сразу несколько новых поступлений в фонд личного происхождения. Например, Борис Александрович Удальцов передал журнал «Турист» (№ 1 за 2020 год) со своей статьей «Исторические города России. Сохранение культурного наследия как сохранение России». В ноябре были поступления и в фонд Зои Степановны Бобковой - документы из фонда кинофестиваля «Литература и кино» и фотографии. На одной из них Зоя Бобкова берет интервью у Михаила Шемякина.

- В гатчинском архиве документы не лежат на полках мертвым грузом, а работают: просвещают, удивляют, заставляют задумываться.

- Это действительно так. Недавно на нашей страничке в социальной сети мы разместили яркую статью нашего фондообразователя, историка и публициста Андрея Николаевича Спащанского, документы его семьи также находятся в нашем архиве.

Накануне памятной даты - Дня Октябрьской революции 1917 года, мы поделились со своими подписчиками документами, так или иначе касающимися революционного движения, захватившего Российскую империю в начале XX века. Сейчас в фонде семьи Куликовых собраны документы уже трех поколений, охватывающие вековой период в жизни страны: Семен Александрович Воронин, его дочь, директор Гатчинской школы № 3 в довоенные годы Антонина Семеновна Куликова и ее талантливый сын, детский поэт Леонид Иванович Куликов. Семен Александрович Воронин, 1880 года рождения, уроженец деревни Голчаново Ивановского района, окончил начальное училище, работал на Дербеневской (Иваново-Вознесенск) бумаготкацкой и ситцевой фабрике ткачом, где вступил в ряды марксистской организации. В 1898 году вошел в состав Иваново-Вознесенского комитета РСДРП. За свою революционную деятельность неоднократно подвергался полицейским репрессиям, находился в ссылке, отбывал тюремное заключение. В 1907 году он был избран Владимирскими рабочими депутатом III Государственной Думы от фракции социал-демократов (большевиков). В начале Первой мировой войны был призван в армию, погиб в одном из сражений на Карпатах в 1915 году.

Во Всемирный день почты в рубрике «Наш календарь» мы предложили вниманию наших подписчиков почтовые карточки и письма –«треугольники» военно-полевой почты времен Великой Отечественной войны из фонда личного происхождения семьи Алексеевых.

- В год 75-летия Победы гатчинский архив принимает участие в акции областного архива «Живая память Победы». Как это происходит?

- Все желающие могут принести в архив фото членов семьи - участников войны и другие раритеты фронтовиков. Их сканируют и выставляют на сайт областного архива в раздел «Живая память Победы»– это виртуальный «Бессмертный полк».

Первой документы своей семьи и воспоминания предоставила наша бывшая сотрудница Елена Николаевна Серова. Что-то мы отсканировали и разместили на сайте, а что-то взяли на хранение. У нас возникло четыре описи из этих документов плюс очень подробное описание истории семьи в годы Великой Отечественной войны.

Интересные материалы предоставила эстонка Марта Владимировна Аллаберт. Два поколения ее семьи живут в Гатчинском районе. Своих детей у нее нет, родственники не заинтересовались семейным архивом, и Марта Владимировна, поскольку она уже в возрасте, решила все передать в архив. Она очень содержательно и интересно написала о каждом родственнике. Дополнила воспоминания фотографиями. А вот что написано на фото с дядей, было не ясно: Марта Владимировна эстонского языка не знает. Во время поездки в Эстонию я обратилась к сотрудникам отеля, и мне помогли. Оказалось, это старо-эстонский язык. Сейчас о ее героях можно узнать на сайте областного архива в разделе «Живая память Победы».

Несколько лет назад Андрей Николаевич Спащанский передавал в свой семейный архив документы, в том числе военного времени. Мы сканировали очень трогательные письма брата его мамы, который всю войну писал с фронта и погиб перед самым окончанием войны. Эти документы мы тоже направили в виртуальный «Бессмертный полк».

- Как Вы думаете - для сохранения исторической памяти это важно?

- Я думаю, просто необходимо. Многие хранят в семейных архивах удивительные раритеты, но, к сожалению, это пока не ценится молодым поколением – детьми, внуками, они еще не дозрели, не доросли. Возникает такая временная дыра: старики уходят, а молодые еще не понимают, насколько это важно. И нередко семейные архивы вместе со старой мебелью вывозят на свалку. Потом – когда спохватятся – уже поздно.

С другой стороны, когда документ передается в архив, мы проводим описание. Мы обязаны скрупулезно изучить его. Смотрим, кто это, когда – проводим экспертизу. Если документы хранятся дома, через поколение не поймешь, а кто это изображен. Нить теряется, событие обрастает домыслами и предположениями.

Еще один довод в пользу архива. У нас это все не лежит на полках - мы это все выставляем. У архива есть группа в соцсетях. Мы используем материалы личного фонда, чтобы представить частные жизни в контексте истории Гатчины, района и страны.

Мы приглашаем всех заглядывать на нашу страничку в социальной сети ВКонтакте, она называется «Архивный отдел администрации Гатчинского МР». Здесь можно узнать последние новости о поступлениях, заглянуть в «святая святых» - архивохранилища, посмотреть фотографии с мероприятий, пройтись по виртуальным выставкам, задать интересующие вопросы.

- Спасибо за интересную и полезную информацию.

Беседовала Татьяна Можаева