Мумия в подвале гатчинской 5-этажки

20-го декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от жителя, который обнаружил в подвале дома № 13 на улице Киргетова мешки с человеческими останками.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Труп неустановленного человека в стадии мумифицирования находился в подвальном помещении, в мешке. У трупа проломлен череп и ампутированы ноги, которые были упакованы отдельно в черный полиэтиленовый пакет. Туловище также завернуто в пакет из полимерного материала черного цвета.

Определить пол трупа не представляется возможным. Предположительно, смерть наступила более года назад. С места происшествия изъяты истлевшие остатки рабочего комбинезона, перчатка, резиновый сапог, бутылка, соскоб вещества бурого цвета и прочее.

Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».