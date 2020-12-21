Мумия в подвале гатчинской 5-этажки

Мумия в подвале гатчинской 5-этажки

В подвале дома в центре Гатчины нашли расчлененный мумифицированный труп. Чей – пока не установлено: останкам – больше года.

Рубрики : Криминал     21 Dec 2020

20-го декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от жителя, который обнаружил в подвале дома № 13 на улице Киргетова мешки с человеческими останками.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Труп неустановленного человека в стадии мумифицирования находился в подвальном помещении, в мешке. У трупа проломлен череп и ампутированы ноги, которые были упакованы отдельно в черный полиэтиленовый пакет. Туловище также завернуто в пакет из полимерного материала черного цвета.

Определить пол трупа не представляется возможным. Предположительно, смерть наступила более года назад. С места происшествия изъяты истлевшие остатки рабочего комбинезона, перчатка, резиновый сапог, бутылка, соскоб вещества бурого цвета и прочее. 

Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Фото: https://vk.com/lenobl.sledcom

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