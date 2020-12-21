Мумия в подвале гатчинской 5-этажки

20-го декабря в
дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от жителя,
который обнаружил в подвале дома № 13 на улице Киргетова мешки с человеческими
останками.
На место
происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Труп неустановленного
человека в стадии мумифицирования находился в подвальном помещении, в мешке. У
трупа проломлен череп и ампутированы ноги, которые были упакованы отдельно в
черный полиэтиленовый пакет. Туловище также завернуто в пакет из полимерного
материала черного цвета.
Определить пол трупа не представляется возможным. Предположительно, смерть наступила более года назад. С места происшествия изъяты истлевшие остатки рабочего комбинезона, перчатка, резиновый сапог, бутылка, соскоб вещества бурого цвета и прочее.
Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено
уголовное дело по статье «убийство».
Фото: https://vk.com/lenobl.sledcom