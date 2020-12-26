В Гатчине открылась резиденция Йоулупукки – финского Деда Мороза

Дружеская встреча финского Йоулупукки и русского Деда Мороза прошла в Гатчине на улице Соборной у новогодней елки 25 декабря - в день празднования католиками, протестантами и лютеранами Рождества Христова.

Новогодний визит в Гатчину Дедов Морозов из разных стран стал уже традицией для нашего города. Это изначально народная инициатива – неравнодушные люди придумывают, организуют и дарят радость новогодней сказки своим землякам абсолютно бескорыстно.

Второй год эту идею развивает общественная организация «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура». В этом году благое дело облекло форму социального проекта, и в рамках его реализации администрация Гатчинского района выделила средства на открытие резиденции Йоулупукки и мастерской гномов. Помощь в организации встречи сказочных дипломатов оказали Дружногорский культурно-досуговый центр и Войсковицкий центр культуры и спорта.

Для многих горожан появление новогодних волшебников в центре города стало полной неожиданностью. Как добрые друзья, Деды Морозы обменялись теплыми поздравлениями, порадовались снегу, обсудили новости и поздравили гатчинцев с наступающим Новым годом.

Градус настроения поднимался с первой минуты появления Дедов Морозов - отовсюду зазвучали шутки, смех, приветствия на финском языке. У сверкающей елки дети рассказывали стихотворения и в подарок получали конфеты, а в фотосессии с Дедом Морозом и Йоулупукки уже приняли участие целые семьи.

Затем прогулочным шагом добрые волшебники отправились в сказочную резиденцию финского Деда Мороза, расположенную в офисе общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» по адресу: Гатчина, ул. Соборная, дом 12.

В этот день состоялось официальное открытие резиденции. Йоулупукки показал нарядные интерьеры и мастерскую гномов, объяснив при этом, что она работает для всех, кто верит в чудо, с соблюдением необходимых санитарных правил. Затем друзья-Морозы продолжили общение у сказочного камина. Первый посетитель резиденции, маленькая Саша, прочитала стихотворение про Снегурочку на русском языке, сказал несколько слов по-фински и получила сладкий подарок.

Деды Морозы договорились, что добрая традиция встречаться у елки под Новый год – 25 декабря - продолжится. А еще они решили, на старый Новый год также вместе, в этом же месте, подвести итоги новогодних праздников.

Татьяна Можаева