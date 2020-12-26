В Гатчине открылась резиденция Йоулупукки – финского Деда Мороза

Дружеская встреча финского Йоулупукки
и русского Деда Мороза прошла в Гатчине на улице Соборной у новогодней елки 25
декабря - в день празднования католиками, протестантами и лютеранами Рождества
Христова.
Новогодний визит в
Гатчину Дедов Морозов из разных стран стал уже традицией для нашего города. Это
изначально народная инициатива – неравнодушные люди придумывают, организуют и дарят
радость новогодней сказки своим землякам абсолютно бескорыстно.
Второй год эту
идею развивает общественная организация «Гатчинское общество ингерманландских финнов
«Инкери-Сеура». В этом году благое дело облекло форму социального проекта, и в
рамках его реализации администрация Гатчинского района выделила средства на
открытие резиденции Йоулупукки и мастерской гномов. Помощь в организации
встречи сказочных дипломатов оказали Дружногорский культурно-досуговый центр и
Войсковицкий центр культуры и спорта.
Для многих горожан появление
новогодних волшебников в центре города стало полной неожиданностью. Как добрые
друзья, Деды Морозы обменялись теплыми поздравлениями, порадовались снегу, обсудили
новости и поздравили гатчинцев с наступающим Новым годом.
Градус настроения поднимался с
первой минуты появления Дедов Морозов - отовсюду зазвучали шутки, смех, приветствия
на финском языке. У сверкающей елки дети рассказывали стихотворения и в подарок
получали конфеты, а в фотосессии с Дедом Морозом и Йоулупукки уже приняли
участие целые семьи.
Затем прогулочным
шагом добрые волшебники отправились в сказочную резиденцию финского
Деда Мороза, расположенную в офисе общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» по
адресу: Гатчина, ул. Соборная, дом 12.
В этот день состоялось официальное
открытие резиденции. Йоулупукки показал нарядные интерьеры и мастерскую гномов,
объяснив при этом, что она работает для всех, кто верит в чудо, с соблюдением
необходимых санитарных правил. Затем друзья-Морозы продолжили общение у
сказочного камина. Первый посетитель резиденции, маленькая Саша, прочитала
стихотворение про Снегурочку на русском языке, сказал несколько слов по-фински
и получила сладкий подарок.
Деды Морозы
договорились, что добрая традиция встречаться у елки под Новый год – 25 декабря
- продолжится. А еще они решили, на старый Новый год также вместе, в этом же
месте, подвести итоги новогодних праздников.
Татьяна Можаева