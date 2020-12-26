В Гатчинском районе 20 новых covid-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 20 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+9)

- п. Тайцы (+1)

- п. Войсковицы (+1)

- п. Кобралово (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Вырица (+1)

- д. Белогорка (+1)

- г. Коммунар (+1)

- п. Елизаветино (+1)

- п. Новый Свет (+2)

- д. Чаща (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3682 человек, 3302 из их числа – 89,7 % - выздоровели. Скончались 48 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 26 декабря коронавирусная инфекция диагностирована у 22 683 человек, 19 890 человек поправились, 227 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 87,7 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1501 человек (выздоровели 1325),

- г. Коммунар – 243 человека (выздоровели 230),

- п. Сиверский – 212 человек (выздоровели 200),

- п. Вырица – 186 человек (выздоровели 176),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- п. Тайцы – 112 человек (выздоровели 105),

- п. Новый Свет – 107 человек (выздоровели 99),

- д. Малое Верево – 68 человек (выздоровели 55),

- д. Большие Колпаны – 68 человек (выздоровели 54),

- с. Никольское – 64 человека (выздоровели 59),

- п. Пудость – 61 человек (выздоровели 59),

- п. Дружная Горка – 60 человек (выздоровели 57),

- п. Войсковицы – 40 человек (выздоровели 36),

- д. Лампово – 36 человек (выздоровели 33),

- д. Новый Учхоз – 36 человек (выздоровели 30),

- д. Малые Колпаны – 35 человек (выздоровели 32),

- п. Терволово – 34 человека (выздоровели 31),

- д. Сяськелево – 32 человека (выздоровели 29),

- п. Елизаветино – 27 человек (выздоровели 24),

- п. Семрино – 24 человека (выздоровели 21),

- д. Батово – 23 человека (выздоровели 18),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- д. Пудомяги – 21 человек (выздоровели 20),

- д. Большое Рейзино – 21 человек (выздоровели 19),

- п. Кобралово – 20 человек (выздоровели 15),

- с. Рождествено – 19 человек (все выздоровели),

- д. Белогорка – 19 человек (выздоровели 17),

- п. Лукаши – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Высокоключевой – 16 человек (выздоровели 14),

- п. Суйда – 15 человек (выздоровели 14),

- п. Сусанино – 14 человек (выздоровели 12),

- д. Покровская – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Старосиверская – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 11),

- п. Торфяное – 11 человек (выздоровели 9),

- п. Дружноселье – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 10 человек (все выздоровели),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Жабино – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 9 человек (все выздоровели),

- д. Сокколово – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Куровицы - 8 человек (выздоровели 6),

- д. Вайялово – 8 человек (выздоровели 4),

- д. Выра, д. Корпиково, д. Даймище, д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Черново – по 7 человек,

- д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Ляды, д. Нижняя, д. Тойворово, д. Покровка – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, п. Пригородный, д. Большево, д. Горки (Веревское СП), с. Орлино – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово, д. Чаща, д. Химози – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Новые Черницы, д. Истинка, д. Кобрино – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, с. Воскресенское - по 1 человеку.