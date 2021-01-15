Рождественский турнир шахматистов

В турнире приняли участие более 40 шахматистов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Поздравляем Веру Моторину, завоевавшую первое место среди женщин, Ирина Моторина заняла второе место. Артем Горлов занял первое место.

Также среди участников турнира А по классическим шахматам первое место занял Захар Фролов, на втором месте – Дмитрий Шестак, Константин Мяльтон, на третьем месте – Артем Дроздов и Леонид Бороздин.

В турнире Б по классическим шахматам победителями стали Алена Макарова, Ангелина Шестак, Сергей Рыжих, Степан Веселов. На втором месте – Ксения Васина, Мария Пыталева, Андрей Должанов, Даниель Антоничук, на третьем месте - София Рыжих, Маргарита Лебедева, Артемий Назаров, Арсений Смирнов.