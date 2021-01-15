Рождественский турнир шахматистов

В турнире приняли участие
более 40 шахматистов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Поздравляем Веру
Моторину, завоевавшую первое место среди женщин, Ирина Моторина заняла второе
место. Артем Горлов занял первое место.
Также среди участников
турнира А по классическим шахматам первое место занял Захар Фролов, на втором
месте – Дмитрий Шестак, Константин Мяльтон, на третьем месте – Артем Дроздов и
Леонид Бороздин.
В турнире Б по
классическим шахматам победителями стали Алена Макарова, Ангелина Шестак, Сергей
Рыжих, Степан Веселов. На втором месте – Ксения Васина, Мария Пыталева, Андрей
Должанов, Даниель Антоничук, на третьем месте - София Рыжих, Маргарита
Лебедева, Артемий Назаров, Арсений Смирнов.