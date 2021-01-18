Дорога до Гатчины будет обновлена на федеральные средства

Правительство России направило в дорожный фонд Ленинградской области 500 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующее соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов уже подписано.

В 2021 году в рамках нацпроекта в Ленинградской области планируется обновить более ста километров региональных дорог. Из ближайших к городу это Гостилицкое шоссе, трасса Красное Село — Гатчина — Павловск и Елизаветинка — Медный Завод. Кроме того, техника выйдет на дороги Волосово — Гомонтово — Копорье, Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь и ряд других. Дорожный комитет намерен продолжить практику досрочного выполнения ремонтных работ, запланированных на ближайшие два года: в 2020 году это позволило обновить 150 км магистралей вместо изначально планирующихся 75.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году на областных дорогах появятся еще 20 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также дорожники ликвидируют места концентрации ДТП, зафиксированные в 2020 году.