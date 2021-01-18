Дорога до Гатчины будет обновлена на федеральные средства

Правительство России
направило в дорожный фонд Ленинградской области 500 млн рублей в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Соответствующее соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов уже
подписано.
В 2021 году в рамках
нацпроекта в Ленинградской области планируется обновить более ста километров
региональных дорог. Из ближайших к городу это Гостилицкое шоссе, трасса Красное
Село — Гатчина — Павловск и Елизаветинка — Медный Завод. Кроме того, техника
выйдет на дороги Волосово — Гомонтово — Копорье, Лодейное Поле — Тихвин —
Будогощь и ряд других. Дорожный комитет намерен продолжить практику досрочного
выполнения ремонтных работ, запланированных на ближайшие два года: в 2020 году
это позволило обновить 150 км магистралей вместо изначально планирующихся 75.
В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году на
областных дорогах появятся еще 20 комплексов фото- и видеофиксации нарушений
ПДД. Также дорожники ликвидируют места концентрации ДТП, зафиксированные в 2020
году.