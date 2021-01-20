«Дневник питания»: как стать здоровым и стройным, не разорившись на диетологе?

Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, - показал опрос ВЦИОМ. А то, как важно соблюдать в еде соотношение количества белков, жиров, углеводов, вообще осознают менее четверти (22%) участников исследования. В рамках нацпроекта "Демография" в соцсети "ВКонтакте" запущен простой сервис: "Дневник питания". Счетчик рассчитает вашу суточную потребность в энергии и поможет организовать рацион наилучшим образом, так, чтобы не выйти за рамки нормы калорий, но сполна получить нужное количество полезных веществ. Фактически вы получаете бесплатного, но компетентного консультанта, да к тому же доступного 24 часа в сутки.

В понимании 43% жителей страны правильно питаться означает всего лишь исключить из рациона "вредную" еду - фастфуд, сладости, газировку. Но на самом деле отказ от "джанкфуда" (еды-мусора) лишь первый шаг к стройности. Тем не менее, когда на талии обнаруживаются лишние килограммы и человек решает, что надо срочно действовать, ему сложно разобраться, с чего начать и куда двигаться.

Никто не спорит - консультация диетолога дорогого стоит. Но - и дорого стоит тоже. Профессионал, конечно, поможет понять ошибки и подсказать правильный рацион. Но главные рекомендации даже у светил диетологии по большому счету сводятся к одному: уменьшить калорийность ежедневно съедаемой еды и привести себя в тонус, увеличив физнагрузки. И тогда будешь худеть с пользой для здоровья.

Правда, выполнение этих задач требует ежедневных усилий и контроля - считать калории муторно и долго. А тут еще надо и за питьевым режимом следить, и поддерживать правильное соотношение белков-жиров-углеводов, и о витаминах не забывать… И вот тут как раз приходит на помощь сервис "Дневник питания", который появился на платформе "Здоровье ВКонтакте".

По сути, это комплексный помощник: он рассчитает дневную потребность в калориях в зависимости от того, что вам нужно - похудеть, поддерживать форму или набрать мышечную массу. А потом поможет следить за процессом и его корректировать. В основу "дневника" положены рекомендации лучших наших диетологов.

Никаких скрупулезных подсчетов, все происходит автоматически

"Культура питания очень важна. В эпоху соцсетей и мобильных приложений мы получили дополнительные возможности организовать эту сторону своей жизни. Самое главное не отказ от каких-то продуктов, а умеренность, грамотный рацион и правильное приготовление - без избытка соли, сахара и жира", - комментирует глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как это работает

1. Сервис доступен бесплатно в мобильном приложении "ВКонтакте", скачивать дополнительное приложение или создавать новую учетную запись не нужно.

2. Ссылка на ресурс. Также можно на него выйти и со своей страницы - для этого в разделе "Сервисы" нужно найти пункт "Здоровье". "Дневник питания" - один из разделов этого сервиса.

3. Для старта надо заполнить свои данные: возраст, пол, вес, указать уровень физической активности, а также - хотите вы похудеть, поддерживать форму или, напротив, набрать мышечную массу.

4. Сервис рассчитает ваши ежедневные энергетические потребности (у меня, например, вышло - 1924 ккал). Более того, он детально покажет все калории, которые нужно получить в завтрак, обед, ужин и во время перекусов.

5. Внося в форму все, что вы съедаете и выпиваете (в приложении огромная таблица с продуктами), можно увидеть детально, сколько белков, углеводов и жиров вы получили, перебрали или недобрали пищевых веществ. И никаких скрупулезных подсчетов - все происходит автоматически.

6. Сервис выдает рекомендации по питьевому режиму: у меня получилось 8 стаканов воды в день. Выпиваешь - отмечаешь. Можно настроить и напоминания.

7. При регулярном использовании дневника появляется возможность следить за изменением веса, корректировать исходные данные и, соответственно, рацион.

10000 шагов к расставанию с табаком

Сервис "Здоровье ВКонтакте", разработанный в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", содержит еще массу полезных разделов.

Так, приложение поможет расстаться с сигаретой. Для поддержания мотивации расскажет, сколько вы уже сэкономили на сигаретах, а когда наберутся первые 5000 рублей, которые вы прежде потратили бы на табак, у вас появится виртуальный значок "Инвестор здоровья".

Чувствуете, что вот-вот сорветесь? "Здоровье ВКонтакте" тоже придет на помощь, например, предложит занять себя играми или сделать дыхательные упражнения и расслабиться.

Выполнять норму по количеству ежедневно проходимых шагов поможет соревнование с друзьями - если они тоже будут пользоваться сервисом. "Золотой" стандарт, который рекомендуют врачи: 10 тыс. шагов в день. В сервисе доступен рейтинг с количеством шагов, которые сделали за сегодня друзья. Объединяйтесь в группу и мотивируйте друг друга, соревнуясь.

Следующая полезная вещь - дыхательные практики. С их помощью можно снять стресс, справиться с одышкой, быстрее заснуть, а можно, наоборот, взбодриться и повысить работоспособность. Каждой задаче - своя механика: видов дыхательных техник много, они разные. "Здоровье ВКонтакте" все подскажет.

Не лишней будет и функция "напоминалки". Это касается не только воды. Можно отметить на платформе, какие витамины или препараты и когда вам нужно принимать. Сервис пришлет уведомление, чтобы вы не пропустили очередной прием.

В перспективе совместно с порталом здоровое-питание.рф "Здоровье ВКонтакте" будет наращивать полезные функции: здесь появятся советы экспертов, лекции и самые последние новости по теме.





По материалам сайта здоровое-питание.рф

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