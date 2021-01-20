«Дневник питания»: как стать здоровым и стройным, не разорившись на диетологе?

Почти половина россиян
(48%) не считают свое питание правильным, - показал опрос ВЦИОМ. А то, как
важно соблюдать в еде соотношение количества белков, жиров, углеводов, вообще
осознают менее четверти (22%) участников исследования. В рамках нацпроекта
"Демография" в соцсети "ВКонтакте" запущен простой сервис:
"Дневник питания". Счетчик рассчитает вашу суточную потребность в
энергии и поможет организовать рацион наилучшим образом, так, чтобы не выйти за
рамки нормы калорий, но сполна получить нужное количество полезных веществ.
Фактически вы получаете бесплатного, но компетентного консультанта, да к тому
же доступного 24 часа в сутки.
В понимании 43% жителей
страны правильно питаться означает всего лишь исключить из рациона
"вредную" еду - фастфуд, сладости, газировку. Но на самом деле отказ
от "джанкфуда" (еды-мусора) лишь первый шаг к стройности. Тем не
менее, когда на талии обнаруживаются лишние килограммы и человек решает, что
надо срочно действовать, ему сложно разобраться, с чего начать и куда
двигаться.
Никто не спорит -
консультация диетолога дорогого стоит. Но - и дорого стоит тоже. Профессионал,
конечно, поможет понять ошибки и подсказать правильный рацион. Но главные
рекомендации даже у светил диетологии по большому счету сводятся к одному:
уменьшить калорийность ежедневно съедаемой еды и привести себя в тонус,
увеличив физнагрузки. И тогда будешь худеть с пользой для здоровья.
Правда, выполнение этих
задач требует ежедневных усилий и контроля - считать калории муторно и долго. А
тут еще надо и за питьевым режимом следить, и поддерживать правильное
соотношение белков-жиров-углеводов, и о витаминах не забывать… И вот тут как
раз приходит на помощь сервис "Дневник питания", который появился на
платформе "Здоровье ВКонтакте".
По сути, это комплексный
помощник: он рассчитает дневную потребность в калориях в зависимости от того,
что вам нужно - похудеть, поддерживать форму или набрать мышечную массу. А
потом поможет следить за процессом и его корректировать. В основу
"дневника" положены рекомендации лучших наших диетологов.
"Культура питания
очень важна. В эпоху соцсетей и мобильных приложений мы получили дополнительные
возможности организовать эту сторону своей жизни. Самое главное не отказ от
каких-то продуктов, а умеренность, грамотный рацион и правильное приготовление
- без избытка соли, сахара и жира", - комментирует глава Роспотребнадзора
Анна Попова.
Как это работает
1. Сервис доступен
бесплатно в мобильном приложении "ВКонтакте", скачивать
дополнительное приложение или создавать новую учетную запись не нужно.
2. Ссылка на ресурс.
Также можно на него выйти и со своей страницы - для этого в разделе
"Сервисы" нужно найти пункт "Здоровье". "Дневник
питания" - один из разделов этого сервиса.
3. Для старта надо
заполнить свои данные: возраст, пол, вес, указать уровень физической
активности, а также - хотите вы похудеть, поддерживать форму или, напротив,
набрать мышечную массу.
4. Сервис рассчитает ваши
ежедневные энергетические потребности (у меня, например, вышло - 1924 ккал).
Более того, он детально покажет все калории, которые нужно получить в завтрак,
обед, ужин и во время перекусов.
5. Внося в форму все, что
вы съедаете и выпиваете (в приложении огромная таблица с продуктами), можно
увидеть детально, сколько белков, углеводов и жиров вы получили, перебрали или
недобрали пищевых веществ. И никаких скрупулезных подсчетов - все происходит
автоматически.
6. Сервис выдает
рекомендации по питьевому режиму: у меня получилось 8 стаканов воды в день.
Выпиваешь - отмечаешь. Можно настроить и напоминания.
7. При регулярном
использовании дневника появляется возможность следить за изменением веса,
корректировать исходные данные и, соответственно, рацион.
10000 шагов к расставанию
с табаком
Сервис "Здоровье
ВКонтакте", разработанный в рамках федерального проекта "Укрепление
общественного здоровья", содержит еще массу полезных разделов.
Чувствуете, что вот-вот
сорветесь? "Здоровье ВКонтакте" тоже придет на помощь, например,
предложит занять себя играми или сделать дыхательные упражнения и расслабиться.
Выполнять норму по
количеству ежедневно проходимых шагов поможет соревнование с друзьями - если
они тоже будут пользоваться сервисом. "Золотой" стандарт, который
рекомендуют врачи: 10 тыс. шагов в день. В сервисе доступен рейтинг с
количеством шагов, которые сделали за сегодня друзья. Объединяйтесь в группу и
мотивируйте друг друга, соревнуясь.
Следующая полезная вещь -
дыхательные практики. С их помощью можно снять стресс, справиться с одышкой,
быстрее заснуть, а можно, наоборот, взбодриться и повысить работоспособность.
Каждой задаче - своя механика: видов дыхательных техник много, они разные.
"Здоровье ВКонтакте" все подскажет.
Не лишней будет и функция
"напоминалки". Это касается не только воды. Можно отметить на
платформе, какие витамины или препараты и когда вам нужно принимать. Сервис
пришлет уведомление, чтобы вы не пропустили очередной прием.
В перспективе совместно с порталом здоровое-питание.рф "Здоровье ВКонтакте" будет наращивать полезные функции: здесь появятся советы экспертов, лекции и самые последние новости по теме.
По материалам сайта здоровое-питание.рф
Фото pixabay.com