Имбирь: правда и вымысел. Открываем секреты самого популярного средства профилактики простуд.

Целебный корень важно
употреблять правильно
С виду имбирь – обычное
растение, не всегда отличишь от сорняка. Вся его ценность в корне. Свойства
имбиря использовали еще в средневековой Европе, где он считался отличной
профилактикой чумы и стоил недешево. Сейчас имбирь выращивают во многих уголках
света - в Китае, в Индии, в Индонезии, в Австралии, в Западной Африке, на
Ямайке, на Барбадосе. В нашей стране его давно легко найти на полках
большинства супермаркетов.
Полезные свойства
Корень имбиря богат
витаминами, минералами, эфирными маслами и полезными жирными кислотами. В нем
есть магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний,
витамины А, В1, В2, В3, С, Е, К. А еще – такие аминокислоты, как лейцин, валин,
изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан. Благодаря такому
составу и своему согревающему эффекту имбирь легко борется с вирусами, оказывая
потогонное и отхаркивающее действие. Стоит учесть это при лечении и
профилактике больного горла, кашля и насморка.
Неспроста приносят
маринованный имбирь в японских ресторанах. Считается, что он защитит от
паразитов, которые могут встретиться в сырой рыбе.
Но и это не все: женщинам
принимать имбирь полезно при беременности для облегчения симптомов токсикоза. А
у мужчин это растение может стимулировать потенцию за счет прилива крови к
интимным зонам. Считается, что регулярное употребление имбиря снижает риск простатита,
повышает физическую активность.
Кому имбирь нельзя?
Не стоит злоупотреблять
имбирем при гастрите, язве желудка и других болезнях желудочно-кишечного
тракта. Из-за раздражающего действия он способен обострить симптомы. Еще одно
противопоказание – высокая температура. Согревающие свойства имбиря могут
усилить жар.
Как принимать?
- Жевать кусочек корня:
полезные компоненты и эфирные масла будут всасываться в слизистую рта,
предотвратят распространение инфекции по организму, обеспечат свежее дыхание.
- Заваривать как напиток.
Самый популярный рецепт: 100 г корня имбиря нарезать на тонкие ломтики, залить
кипятком, настоять минут 15 и добавить по вкусу мед и лимон. Еще более яркий
вкус придаст щепотка корицы.
По материалам сайта здоровое-питание.рф
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