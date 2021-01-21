Поможем птицам пережить зиму!

Столовые для птиц

Уже в конце осени у жилых домов в городе и в городских парках появляются кормушки для птиц — добрые люди не забывают о своих маленьких беззащитных соседях. Птичьи столовые становятся для птиц настоящим спасением. Помимо синиц (у нас это, как правило, большие синицы и лазоревки), кормушки зимой навещают зеленушки, снегири, воробьи. На окраинах города могут встречаться чижи, поползни, синички-гаички, щеглы и даже дятлы.

Существует несколько простых правил, которые помогают сделать кормление птиц зимой более эффективным.

Специалисты рекомендуют изготавливать кормушку таким образом, чтобы воспользоваться ею могли только мелкие птицы — синицы, поползни, зеленушки, воробьи, снегири. И дело совсем не в том, чтобы оставить голодными таких крупных птиц, как вороны, галки, голуби. В отличие от мелких птичек, последние всегда найдут себе пропитание на свалках или у магазинов. А забираясь в кормушку для «малышей», они не только отнимут у них корм, но и просто разобьют лёгкую конструкцию за счет своих мощи и веса.

Кормушки можно делать из чего угодно, лишь бы они были достаточно прочными. Не самый лучший вариант - бумажные и картонные кормушки, поскольку они слишком легкие, быстро размокают и приходят в негодность.

Пластиковые кормушки неплохи, но острые края летков нужно как-то обезопасить, чтобы птицы не поранили лапки. Самой подходящей для зимней подкормки считается деревянная кормушка, причем, чем она тяжелее, тем лучше.

Что положить в кормушку

Идеальной подкормкой буквально для всех птиц считаются семена подсолнуха, но они обязательно должны быть сырыми, нежареными. Кстати, на гатчинских рынках можно приобрести семечки специально для птиц, в два раза дешевле обыкновенных.

Синички любят сырые семечки тыквы или арахиса. Для мелких птиц подойдет просо (но не пшено, которое быстро окисляется и портится). Для воробьев и голубей подойдут разнообразные сырые крупы, семечки, сухие хлебные крошки, ячмень, пшеница. Для снегирей и свиристелей можно еще с осени заготовить сушеные ягоды рябины и боярышника. Для щеглов лакомством станет дробленая смесь, семена репейника. Можно покупать специальный корм для птиц в зоомагазине.

Нельзя давать птицам свежий хлеб, а вот сухие хлебные крошки можно!

Энергетическим лакомством, причем не только для синиц, является несоленое сало. Его можно просто положить в кормушку или привязать проволокой к дереву. Можно использовать и такой оригинальный способ — растопить сало и залить его горячим в трещины коры.

Можно приготовить для зимующих птиц очень полезный зимний «пирог».

Для этого готовится смесь из сырых семян подсолнечника, овсяных хлопьев, разнообразных круп. Затем в глубокую сковороду кладут нарезанное на кусочки несоленое сало и растапливают его на медленном огне. Полученным жиром заливают зерновую смесь (в пропорции треть сала на две трети остальных ингредиентов) и дают ей застыть. После того, как пирог застынет, его можно повесить в саду или закрепить в любом другом месте.

Не забывайте подсыпать корм в кормушку в течение дня: еда у птиц должна быть всегда! Наполнять кормушку лучше всего в определенное время — с утра, когда птицы просыпаются, и перед закатом, когда они готовятся ко сну. В остальное время птицы должны искать себе корм сами. Любопытно, что синицы могут находить насекомых даже зимой — под корой деревьев, в расщелинах.

Продолжать кормить птиц нужно до самой весны.

А что делать с утками?

Правила кормления обитающих в наших парках водоплавающих птиц имеют свои особенности.

Утка – птица не особо разборчивая в пище. Ввиду особенностей строения, которые являются результатом длительного приспособления к определенным условиям, утка с легкостью собирает корм как на суше, так и с поверхности воды. Она отлично «ловит» пищу в толще воды и, что особенно важно, со дна, иногда просто процеживая донный ил через специальное приспособление своего клюва.

Эти птицы прекрасно чувствуют себя даже при значительных понижениях температуры воздуха. С пропитанием тоже особых проблем не бывает. Однако, ввиду того, что затрат энергии на поддержание температуры тела происходит больше, чем в теплое время года, уток необходимо подкармливать. Но делать это нужно с умом, чтобы не навредить птицам.

Важно понимать, что мы в определённом смысле уже успели навредить нашим уткам, усиленно подкармливая их летом, причём, как правило, хлебом. Тем самым мы не просто «откармливали» их вредной с точки зрения птичьего желудка пищей, но и способствовали нарушению их перелётного инстинкта. Действительно, зачем трудиться и лететь куда-то в тёплые края, когда нас и здесь не плохо кормят?!

Орнитологи не устают повторять: правило номер один по отношению к диким водоплавающим птицам — не кормить их весной и летом, чтобы утки не утратили способность добывать корм самостоятельно, и чтобы не были нарушены заложенные самой природой инстинкты и законы.

Но уж если случилось так, что утки и прочая водоплавающая птичья рать остались зимовать у нас, кормить их придётся. Иначе они просто погибнут — сами они в это время года в нашем климате прокормиться не могут.

Итак, правило зимнего кормления диких уток номер один: не кормить их хлебом и булкой!

Хлеб - это несвойственный для организма уток продукт, искусственно созданный человеком. Поэтому он очень плохо ими переваривается. Особенно вреден для птиц ржаной хлеб. А уж хлеб с плесенью — и вовсе для них смертельный яд!

Лучше давать уткам специальные зерновые смеси, которые легко усваиваются ими и, к тому же, содержат клетчатку и витамины.

Идеальным кормом для уток может стать пророщенное зерно. Но ввиду и дороговизны и трудоёмкости подготовки такого корма, можно ограничиться покупкой просто зёрен овса, пшеницы, кукурузы. Перед кормлением птицы зёрна стоит размочить или отварить. Утки ведь потребляют мягкую пищу. Отличным вариантом для них станет варёная перловка.

В зимний период уткам тоже требуются витамины. Конечно, если река не замерзает до конца, и зима тёплая, какую-нибудь травку они могут найти в пойме. Но лучше их ещё дополнительно подкармливать проваренными овощами — картофелем, морковью, капустой.

Проявляя заботу о братьях наших меньших, не будем всё же забывать, что она должна быть мудрой и своевременной. Подкормку птиц необходимо будет прекратить буквально с появлением первой весенней травинки. Дальше — сами, сами, сами!





Фото Вячеслава Заметни, Ольги Фирсовой