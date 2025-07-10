Немцы в российской истории и истории Гатчины

Ее организаторы – Международный союз немецкой культуры и музей города Гатчины в сотрудничестве с Фондом поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч», региональной общественной организацией «Немецкое общество Санкт-Петербурга».

Передвижная выставка «Немцы в российской истории» путешествует по нашей стране с 2012 года. И вот на целый месяц она приехала в музей города Гатчины.

Торжественное открытие выставки состоялось 26 июня. Музыкальное начало положило выступление ансамбля немецкой песни «Лорелея», созданного при «Русско-немецком центре встреч». Руководитель ансамбля – Наталья Краубнер (Уральская). Еще одним музыкальным подарком стало выступление Асаки Нагаян. Он исполнил на музейном рояле несколько классических произведений.

Гостей приветствовал заместитель директора АНО «Гатчинская мельница» Юрий Сорокин. Он рассказал об усадьбе выдающегося российского архитектора немецкого происхождения Андрея Штакеншнейдера, просветительской работе организации и планах по возвращению к жизни мельницы и родового гнезда архитектора в деревне Мыза-Ивановка.

Директор музея Екатерина Потоцкая провела экскурс в историю Гатчины и огласила длинный список знаменитых гатчинцев с немецкими фамилиями.

Завершилась официальная часть приветственным словом председателя Молодежного клуба российских немцев Санкт-Петербурга «Югендблиц» при «Русско-немецком центре встреч» Кирилла Подрядчикова.

Увлекательную экскурсию по выставке провел член клуба «Югендблиц» Олег Карпущенко (Кригер). Посетители задавали интересующие их вопросы и активно обсуждали историю и культуру российских немцев. Для многих представленная информация была настоящим открытием. Участники встречи признавались, что даже не задумывались, сколько знаменитых людей имеют немецкие корни.

Выставка охватывает более трех столетий истории немецкого этноса на территории России, внесшего значительный вклад в культурную, научную и общественную жизнь страны. Отдельный раздел посвящен истории немцев в СССР, в частности немцам – Героям Советского Союза, удостоенным этой высокой награды в годы Великой Отечественной войны. На выставке можно познакомиться с копиями уникальных документов, карт, гравюр, фотографий и других редких экспонатов, хранящихся в музеях и архивах в России и Германии.

Еще в средние века купцы немецкого Ганзейского союза селились на севере России, в Великом Новгороде, а историю российских немцев принято начинать с царствования Екатерины II. Своим манифестом 1762 года, опубликованным на нескольких европейских и даже на арабском языках, императрица пригласила иностранцев переселяться в Россию.

Годом позже вышел еще один манифест, который заложил основы развития в России немецких колоний. Потомков тех немецких колонистов, которые живут в России и соседних странах по сей день, и относят к российским немцам.

Объединяя традиционный формат и мультимедийные технологии, выставка знакомит посетителей с историческим прошлым российских немцев, национальными обычаями немецкого народа и современной жизнью.

Выставка «Немцы в российской истории» будет проходить по 30 июля включительно.

Татьяна Можаева