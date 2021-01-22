Награды гатчинских дзюдоистов

Воспитанники физкультурно-спортивного центра «Росич» приняли участие в Первенстве Ленинградской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое прошло в субботу, 16 января, в Выборге.
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Спорт
22 Jan 2021
По
итогам боев дружногорские спортсмены вернулись домой с двумя бронзовыми
медалями. Их обладателями стали Дмитрий Малец и Алексей Старков.
Серебряную
медаль завоевал воспитанник спортивного клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский»
Иван Дронов. В упорной борьбе Иван заработал путевку на Первенство
Северо-Запада, проведя пять поединков.
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