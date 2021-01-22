Награды гатчинских дзюдоистов

По итогам боев дружногорские спортсмены вернулись домой с двумя бронзовыми медалями. Их обладателями стали Дмитрий Малец и Алексей Старков.

Серебряную медаль завоевал воспитанник спортивного клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский» Иван Дронов. В упорной борьбе Иван заработал путевку на Первенство Северо-Запада, проведя пять поединков.