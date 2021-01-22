«Огород» на подоконнике. Выращиваем свежую зелень дома

Что потребуется?

• Грамотно выбрать место. Проверьте, удобно ли будет ухаживать за рассадой, достаточно ли будет растениям света (в зимнее время может понадобиться дополнительное освещение – например, специальная лампа). Рядом с будущим «огородом» не должно быть бытовой техники, на которую может попасть вода во время поливов.

• Для посадки семян выбирайте горшки или ящики из пластика или глины. Деревянные емкости не подойдут – они быстро придут в негодность из-за постоянного воздействия влаги.

• Почву для рассады можно либо купить в магазине, либо подготовить самостоятельно. В случае со вторым вариантом, грунт нужно продезинфицировать при помощи прокаливания в духовке (1-2 часа) или раствора марганцовки (залить грунт, оставить на несколько часов, затем полностью просушить). После обеззараживания погибнут насекомые или их личинки, которые могли бы погубить будущий урожай.

Что вырастить?

Если вы не слишком разбираетесь в делах огородных, начните с малого – попробуйте вырастить максимум 3-4 вида растений. Самыми неприхотливыми являются зеленый лук, укроп, петрушка и кресс-салат.

Лук — наиболее простая в выращивании культура, которой даже грунт не требуется: достаточно обычной воды. Можно высадить как обычный лук, так и севок. Из крупных луковиц получается больше зелени, а при использовании лука-севка зелень отличается большей нежностью и мягкостью. Для посадки используются неглубокие емкости, заполненные небольшим количеством воды. Просто погрузите в нее корни луковички и оставьте на несколько дней – вскоре появятся зеленые стрелки, которые будут быстро расти.

Укроп — потребуется хорошо освещенное место и температура помещения 18-20 градусов. Когда появятся всходы, нужно как следует прорыхлить землю. После этого укроп отлично и быстро растет.

Петрушка — высаживается в грунт двумя способами: семенами или в виде предварительно заготовленных корешков. Высадив корешки, вы получите более пышную зелень. Процесс выращивания и ухода элементарный, только нужно знать одну особенность: петрушка очень долго всходит. Процесс может занять до трех недель! Все это время терпеливо поливайте землю, иначе семена пересохнут и не взойдут. Сажая корешки, углубите их в грунт целиком, вместе с кончиками.

Кресс-салат — культура неприхотливая и очень скороспелая. Всего через 2-3 недели после посева вы насладитесь молодой витаминной зеленью. Требования к выращиванию кресс-салата просты: достаточное освещение, регулярные поливы и рыхление почвы.

По материалам сайта здоровое-питание.рф

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