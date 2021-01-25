24 января отмечается «сладкий» праздник - День эскимо

В Советском Союзе эскимо появилось в 1937 году. Как считается, это произошло по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна. Ему настолько понравился десерт, что он настаивал - мороженое должно стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам, а каждый гражданин должен съедать по 5 килограмм эскимо в год.

Первая линия по производству была запущена в том же году. Особенностью советского холодного десерта стала его нежная консистенция. Маленькие глазированные цилиндры изготавливали из сливок самого высокого качества, а любое отклонение от стандартов качества считалось отклонением от нормы.

Сегодня эскимо по-прежнему популярно в России. Появилось много вариантов эскимо, но они ничем не уступают советскому оригиналу. Каждый может выбрать любимое эскимо из широкого списка представленных на рынке продуктов питания.

Как же выбрать сладкое лакомство? Желательно обратить внимание на этикетку и надпись - соответствует ГОСТу. Несомненно, чем меньше ингредиентов в составе мороженого - тем лучше. В состав могут входить молоко, сливочное масло, сахар. Стабилизаторы и эмульгаторы должны быть натурального происхождения, а вот искусственных красителей и ароматизаторов в нем быть не должно. Если эскимо сделано из пломбира, то растительные жиры в составе недопустимы.

по материалам сайта здоровое-питание.рф





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