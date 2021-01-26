В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали гражданина, совершившего грабеж в магазине

Гражданин, находясь в
одном из магазинов в торгово-развлекательном комплексе на улице Генерала Кныша
в Гатчине, взял пару женских ботинок стоимостью 7900 рублей, а затем пробежал
через кассовый узел и попытался скрыться, сообщает пресс-служба УВО.
Персонал сразу же нажал
кнопку тревожной сигнализации, а затем начал преследовать правонарушителя. К
объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали
грабителя, а затем передали его сотрудникам территориального отдела полиции. По
данному факту возбуждено уголовное дело.