В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали гражданина, совершившего грабеж в магазине

В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали гражданина, совершившего грабеж в магазине

Днем 25 января наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержал гражданина, который открыто похитил обувь из магазина и попытался скрыться.

Рубрики : Криминал     26 Jan 2021

Гражданин, находясь в одном из магазинов в торгово-развлекательном комплексе на улице Генерала Кныша в Гатчине, взял пару женских ботинок стоимостью 7900 рублей, а затем пробежал через кассовый узел и попытался скрыться, сообщает пресс-служба УВО.

Персонал сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации, а затем начал преследовать правонарушителя. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали грабителя, а затем передали его сотрудникам территориального отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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