Турнир по волейболу в память о блокаде

В выходные, 16 и 17 января, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» состязались 14 команд юношей и девушек из восьми гатчинских школ. Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в стране, игры проводились с раздельным стартом подгрупп и разведением финальных соревнований по времени. Пройдя предварительный этап отборочных игр, команды-участницы традиционно получили сладкие подарки. В каждой команде были номинированы лучший и ценный игроки.

На следующий день разыгрывались медали, кубки и грамоты победителей и призеров соревнований.

Борьба за пьедестал развернулась непростая. Уже с первого дня соревнований было ясно, что окончательного лидера будет выявить сложно. Все игры предварительного тура состояли из трех партий до двух побед по круговой системе «каждый с каждым». В результате, в финал выходили по две команды из каждой подгруппы и соревновались за право играть за первое место.

Победителями игр среди девушек стала сборная команда Гатчинской школы № 1, серебро завоевала команда Гатчинской школы № 2, бронзу присудили команде из Гатчинской школы № 7.

Среди юношей лучшими также стали воспитанники Гатчинской школы № 1, второе место заняла команда Гатчинской школы № 9, на третьем месте – Гатчинская школа № 2.