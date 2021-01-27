Турнир по волейболу в память о блокаде

В выходные, 16 и 17
января, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» состязались 14 команд
юношей и девушек из восьми гатчинских школ. Учитывая непростую
эпидемиологическую обстановку в стране, игры проводились с раздельным стартом
подгрупп и разведением финальных соревнований по времени. Пройдя
предварительный этап отборочных игр, команды-участницы традиционно получили
сладкие подарки. В каждой команде были номинированы лучший и ценный игроки.
На следующий день
разыгрывались медали, кубки и грамоты победителей и призеров соревнований.
Борьба за пьедестал
развернулась непростая. Уже с первого дня соревнований было ясно, что
окончательного лидера будет выявить сложно. Все игры предварительного тура
состояли из трех партий до двух побед по круговой системе «каждый с каждым». В
результате, в финал выходили по две команды из каждой подгруппы и соревновались
за право играть за первое место.
Победителями игр среди
девушек стала сборная команда Гатчинской школы № 1, серебро завоевала команда
Гатчинской школы № 2, бронзу присудили команде из Гатчинской школы № 7.
Среди юношей лучшими
также стали воспитанники Гатчинской школы № 1, второе место заняла команда
Гатчинской школы № 9, на третьем месте – Гатчинская школа № 2.