Зато гриппа в этом году у нас нет…

Новогодние праздники пошли на пользу

Представители Роспотребнадзора Петербурга и области подтвердили, что ситуация с ковидом остается напряженной. Но при этом заметили, что на сегодняшний день прогнозы делать рано: мы находимся только на третьей календарной неделе нового года. Почти половину января занимали праздники, которые оказали влияние на развитие эпидемического процесса: люди меньше контактировали, больше времени проводили дома, массовые мероприятия проходили в основном на улице.

По словам Ирины Чхинджерия, ежедневная регистрация коронавируса в Петербурге сейчас несколько ниже, чем в конце декабря, когда она достигала 3700 случаев в сутки. В январе – примерно 3100. Но говорить о том, что мы находимся в фазе снижения, преждевременно: надо дождаться стабильности в этом процессе.

В Ленинградской области ситуация аналогичная: хоть небольшое, но снижение наблюдается.

Ирина Чхинджерия и Лидия Буц подчеркнули, что мы находимся в периоде сезонного подъема респираторных заболеваний, а ковид – это тоже ОРВИ, ей присущи те же пути передачи. Сезонный подъем заболеваемости продолжается обычно до конца марта и с наступлением весенних каникул идет на спад.

Профилактика ковида спасает от гриппа

На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ среди детей существенно ниже эпидемических порогов – на 35-40%, но это закономерно: дети только приступили к занятиям. Случаев гриппа пока не зарегистрировано ни среди взрослого, ни среди детского населения Петербурга и области.

Чем это можно объяснить?

В этот сезон в нашем регионе очень хорошо прошла прививочная кампания – в Ленинградской области более 64% населения получили прививку. Повлияли и ограничительные мероприятия: масочный режим, удаленный характер работы и учебы, разобщение. Все это хорошо сработало и против других острых респираторных вирусных инфекций. Как подчеркнула Лидия Буц, лабораторно подтвержденного гриппа в области не зарегистрировано – Роспотребнадзор проводит мониторинг. На сегодня в популяции циркулируют аденовирусы, риновирусы – все это инфекции не гриппозной этиологии.

В наступившем году в Ленобласти ни одного крупного очага ковида в организованных коллективах – как взрослых, так и детских – не зарегистрировано. Среди детей регистрируются единичные случаи и это в основном бытовые очаги.

Укололся и пошёл

В Петербурге и Ленобласти началась прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Она ведется двумя видами вакцины: Гам-КОВИД-Вак (торговое название «Спутник V») и ЭпиВакКорона. Вакциной «Спутник V» привито почти 27 тысяч жителей Петербурга. Объем вакцинации ЭпиВакКороной менее значительный: первое введение вакцины получили 490 человек, повторное – 118 человек.

По словам Лидии Буц, в Ленобласти получено и реализуется около 10 тысяч доз. Вакцина распределена по районам, к вакцинации населения приступили. Но, учитывая, что в области есть удаленные районы, а вакцина требует определенных условий хранения и транспортировки, прививочные пункты организованы в шести крупных медучреждениях, где будут соблюдаться все условия. Когда вскрывают один флакон с вакциной, в течение двух часов пять человек должны привиться, иначе остаток препарата пропадет.

Первыми прививались медработники и граждане из групп риска. Сейчас в Ленинградской области активно вакцинируются социальные работники и педагоги. На сегодня однократно привито около 2000 человек, двукратно – около 500.

Ни в Северной столице, ни в области обращений за медицинской помощью после вакцинация не зарегистрировано. Серьезных поствакцинальных осложнений нет.

В ходе пресс-конференции специалисты Роспотребнадзора ответили на вопросы журналистов.

- Утратило ли силу распоряжение Роспотребнадзора о тестировании на ковид перед плановой госпитализацией?

- Постановление главного санитарного врача РФ никто не отменял: обследование на наличие коронавируса очень важно, оно должно предотвратить занос инфекции в стационар.

- Сколько процентов составляет иммунная прослойка в Петербурге и области в отношении ковида?

- Окончательных данных пока нет. Институт им. Пастера продолжает изучение иммунитета, насколько долго он сохраняется у переболевших. Выводы делать рано.

- Сколько зарегистрировано повторных заражений ковидом в Петербурге и области?

- Повторных случаев ковида не зарегистрировано. Бывает, что возникают сомнительные ситуации с результатом теста на коронавирус через месяц-два, но назвать это повторным заражением нельзя. Такие случаи тоже рассматриваются НИИ им. Пастера. Вообще, чтобы сделать вывод, нужно тщательно верифицировать как первый, так и второй случай заболевания. Должно быть подтверждение клиницистов, динамика содержания в крови антител, заключение лечащего врача со всеми лабораторными инструментальными исследованиями. Выводы делаются на основании комиссионного заключения, и таких данных пока нет.

- Как долго сохраняется иммунитет после перенесенного заболевания?

- В марте исполнится только год, как мы первый раз зарегистрировали эту новую коронавирусную инфекцию. Определить, сколько держатся антитела в организме, – дело науки.

- Если человек переболел каким-то вирусом, следует ли потом делать тест на антитела, чтобы подтвердить ковид?

- Если человек подозревает, но не уверен, целесообразно сделать исследование на наличие иммуноглобулинов-G – антител. Чтобы для себя решить, стоит ли прививаться. Если титр достаточно высокий, проследить в динамике, подождать.

- Почему вакцинированному нужно ходить в маске и сохранять дистанцию? Он может переносить болезнь и заражать других?

- Вакцина против коронавируса вводится двукратно. Чтобы сформировался иммунитет и появились иммуноглобулины-G, нужно время. Человек должен предохраняться, чтобы не получить заболевание в начальных стадиях вакцинации. Кроме того, после второго введения вакцины полноценный иммунитет вырабатывается через 3-4 недели. В этот период тоже нужно беречься. Кстати, это общее правило для вакцинации от любых инфекций.

- А если уже дважды вакцинирован? И срок выработки иммунитета прошел – можно сбросить маску?

- Ученые говорят, что до 10% людей не способны вырабатывать иммунитет после вакцинации. Поэтому его нужно подтвердить: эффективна прививка или нет. Через месяц или два надо сделать анализ на наличие антител.

- Но потом-то маску можно снимать?

- Есть постановление правительства Петербурга и Ленинградской области о соблюдении масочного режима. И соблюдать его нужно до тех пор, пока будет действовать требование этого постановления. У вас на лбу не написано, привиты вы или нет.



