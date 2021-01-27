Зато гриппа в этом году у нас нет…

Новогодние праздники пошли
на пользу
Представители Роспотребнадзора Петербурга и области
подтвердили, что ситуация с ковидом остается напряженной. Но при этом заметили,
что на сегодняшний день прогнозы делать рано: мы находимся только на третьей
календарной неделе нового года. Почти половину января занимали праздники,
которые оказали влияние на развитие эпидемического процесса: люди меньше
контактировали, больше времени проводили дома, массовые мероприятия проходили в
основном на улице.
По словам Ирины Чхинджерия, ежедневная регистрация коронавируса
в Петербурге сейчас несколько ниже, чем в конце декабря, когда она достигала
3700 случаев в сутки. В январе – примерно 3100. Но говорить о том, что мы
находимся в фазе снижения, преждевременно: надо дождаться стабильности в этом
процессе.
В Ленинградской области ситуация аналогичная: хоть
небольшое, но снижение наблюдается.
Ирина Чхинджерия и Лидия Буц подчеркнули, что мы находимся
в периоде сезонного подъема респираторных заболеваний, а ковид – это тоже ОРВИ,
ей присущи те же пути передачи. Сезонный подъем заболеваемости продолжается
обычно до конца марта и с наступлением весенних каникул идет на спад.
Профилактика ковида спасает от гриппа
На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ среди детей
существенно ниже эпидемических порогов – на 35-40%, но это закономерно: дети
только приступили к занятиям. Случаев гриппа пока не зарегистрировано ни среди
взрослого, ни среди детского населения Петербурга и области.
Чем это можно объяснить?
В этот сезон в нашем регионе очень хорошо прошла
прививочная кампания – в Ленинградской области более 64% населения получили
прививку. Повлияли и ограничительные мероприятия: масочный режим, удаленный
характер работы и учебы, разобщение. Все это хорошо сработало и против других
острых респираторных вирусных инфекций. Как подчеркнула Лидия Буц, лабораторно
подтвержденного гриппа в области не зарегистрировано – Роспотребнадзор проводит
мониторинг. На сегодня в популяции циркулируют аденовирусы, риновирусы – все
это инфекции не гриппозной этиологии.
В наступившем году в Ленобласти ни одного крупного
очага ковида в организованных коллективах – как взрослых, так и детских – не
зарегистрировано. Среди детей регистрируются единичные случаи и это в основном
бытовые очаги.
Укололся и пошёл
В Петербурге и Ленобласти началась прививочная
кампания против новой коронавирусной инфекции. Она ведется двумя видами
вакцины: Гам-КОВИД-Вак (торговое название «Спутник V») и ЭпиВакКорона. Вакциной «Спутник V» привито почти 27 тысяч жителей Петербурга. Объем
вакцинации ЭпиВакКороной менее значительный: первое введение вакцины получили
490 человек, повторное – 118 человек.
По словам Лидии Буц, в Ленобласти получено и
реализуется около 10 тысяч доз. Вакцина распределена по районам, к вакцинации
населения приступили. Но, учитывая, что в области есть удаленные районы, а
вакцина требует определенных условий хранения и транспортировки, прививочные
пункты организованы в шести крупных медучреждениях, где будут соблюдаться все условия.
Когда вскрывают один флакон с вакциной, в течение двух часов пять человек
должны привиться, иначе остаток препарата пропадет.
Первыми прививались медработники и граждане из групп
риска. Сейчас в Ленинградской области активно вакцинируются социальные
работники и педагоги. На сегодня однократно привито около 2000 человек,
двукратно – около 500.
Ни в Северной столице, ни в области обращений за
медицинской помощью после вакцинация не зарегистрировано. Серьезных
поствакцинальных осложнений нет.
В ходе
пресс-конференции специалисты Роспотребнадзора ответили на вопросы журналистов.
- Утратило
ли силу распоряжение Роспотребнадзора о тестировании на ковид перед плановой
госпитализацией?
- Постановление главного санитарного врача РФ никто не
отменял: обследование на наличие коронавируса очень важно, оно должно
предотвратить занос инфекции в стационар.
- Сколько
процентов составляет иммунная прослойка в Петербурге и области в отношении
ковида?
- Окончательных данных пока нет. Институт им. Пастера
продолжает изучение иммунитета, насколько долго он сохраняется у переболевших.
Выводы делать рано.
- Сколько
зарегистрировано повторных заражений ковидом в Петербурге и области?
- Повторных случаев ковида не зарегистрировано.
Бывает, что возникают сомнительные ситуации с результатом теста на коронавирус
через месяц-два, но назвать это повторным заражением нельзя. Такие случаи тоже
рассматриваются НИИ им. Пастера. Вообще, чтобы сделать вывод, нужно тщательно
верифицировать как первый, так и второй случай заболевания. Должно быть
подтверждение клиницистов, динамика содержания в крови антител, заключение
лечащего врача со всеми лабораторными инструментальными исследованиями. Выводы
делаются на основании комиссионного заключения, и таких данных пока нет.
- Как долго
сохраняется иммунитет после перенесенного заболевания?
- В марте исполнится только год, как мы первый раз
зарегистрировали эту новую коронавирусную инфекцию. Определить, сколько держатся
антитела в организме, – дело науки.
- Если
человек переболел каким-то вирусом, следует ли потом делать тест на антитела,
чтобы подтвердить ковид?
- Если человек подозревает, но не уверен,
целесообразно сделать исследование на наличие иммуноглобулинов-G – антител. Чтобы для себя решить, стоит ли прививаться. Если титр достаточно
высокий, проследить в динамике, подождать.
- Почему
вакцинированному нужно ходить в маске и сохранять дистанцию? Он может
переносить болезнь и заражать других?
- Вакцина против коронавируса вводится двукратно.
Чтобы сформировался иммунитет и появились иммуноглобулины-G, нужно время. Человек должен предохраняться, чтобы не
получить заболевание в начальных стадиях вакцинации. Кроме того, после второго
введения вакцины полноценный иммунитет вырабатывается через 3-4 недели. В этот
период тоже нужно беречься. Кстати, это общее правило для вакцинации от любых
инфекций.
- А если уже
дважды вакцинирован? И срок выработки иммунитета прошел – можно сбросить маску?
- Ученые говорят, что до 10% людей не способны
вырабатывать иммунитет после вакцинации. Поэтому его нужно подтвердить:
эффективна прививка или нет. Через месяц или два надо сделать анализ на наличие
антител.
- Но потом-то
маску можно снимать?
- Есть постановление правительства Петербурга и
Ленинградской области о соблюдении масочного режима. И соблюдать его нужно до
тех пор, пока будет действовать требование этого постановления. У вас на лбу не
написано, привиты вы или нет.