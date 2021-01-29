В Гатчине посчитали уток и чаек

Большинство водоплавающих птиц осенью покидает наши края и зимует в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Уток гонит на юг не холод, а замерзание водоёмов, поскольку это лишает их мест кормёжки. Однако строительство ГРЭС и плотин на реках привело к образованию больших свободных ото льда участков рек, которые не замерзают даже в самые суровые зимы. Водоплавающие птицы всё чаще стали оставаться зимовать в наших краях, чему также немало способствует подкормка со стороны людей.

Ежегодно Союз охраны птиц России проводит Всероссийский среднезимний учёт водоплавающих птиц. Это необходимо, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют в наших краях и в каком количестве. Такие подсчёты проводят специалисты-орнитологи, однако им сложно охватить все места зимовок. Каждый из нас может помочь ученым в этом полезном деле.

С 2015 года среднезимний учёт водоплавающих птиц перерос во Всероссийскую акцию «Серая шейка». Принять участие в ней могут все любители птиц, и из года в год количество участников акции только растёт.

Ребята из творческого объединения «Экокалендарь» при Гатчинском Доме детского творчества «Журавушка» выходят на традиционные сезонные подсчеты птиц уже не первый год. Они считают птиц под руководством своего педагога, биолога Людмилы Чиринскайте. Проводить такие подсчёты в условиях «птичьего базара» — задача не простая, хотя и очень увлекательная.

В этом году наблюдение за птицами на Белом озере провели школьники Анна Триман, Павел Москвин, Антон Мансуров и Татьяна Нетребина. Юным экологам помогали в этом специальные дополнительные функции в фотокамерах (счетчики объектов).

Традиционное и основное место дислокации водоплавающих птиц зимой – незамерзающие участки Белого озера в Дворцовом парке. Как правило, на зимовку в гатчинских водоемах остаются хорошо знакомые всем кряквы. Однако кроме них зимой у нас можно встретить гоголей, хохлатых чернетей, красноголовых нырков, чирков-свистунков и других водоплавающих птиц.

Больше всего на Белом озере обыкновенных крякв: 16 января юные наблюдатели насчитали здесь 908 птиц (384 самки и 524 селезня). Кстати, уток из года в года в Гатчине становится больше: так, например, в январе 2018 года их было не больше 700 особей.

Больше стало и лысух – черных водоплавающих птиц с характерной белой бляшкой на лбу. На Белом озере сейчас около 139 птиц (в 2018 году их было около 100 особей).

Хорошо приживаются в Гатчине лебеди-шипуны: на Белом озере в Гатчине замечены четыре такие птицы. У Иорданского колодца ребята обнаружили одну самку большого крохаля - хищной рыбоядной утки.

Наверное, сложнее всего считать находящихся в постоянном движении серебристых чаек. На момент подсчёта юными экологами их оказалось 742 особи. Сложность учёта чаек ещё и в том, что, в отличие от постоянно проживающих и «столовающихся» здесь уток, чайки все время курсируют между парковыми озерами и полигоном бытовых отходов в Новом Свете. И ещё одну необычную птицу обнаружили ребята на Белом озере 16 января, предположив, что это морская чайка.





Фотографии сделаны участниками творческого объединения «Экокалендарь»