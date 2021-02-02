Президент готов приехать на педагогический форум в Гатчину, если позволит график

Владимир Путин
отметил, обращаясь к лауреатам конкурса, что «учительский труд – благородный,
творческий, нелёгкий и, вне всякого сомнения, очень ответственный – всегда
вызывает особое уважение. Именно от школьного учителя, наставника во многом
зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только
зажечь в ребёнке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и
способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надёжной опорой
во всей взрослой жизни человека. В этом и есть высокая миссия, смысл
педагогической деятельности, к которой просто невозможно относиться без
уважения. Как бы далеко вперёд ни шагали современные технологии, они, конечно,
не могут заменить живое общение…»
В ходе встречи у учителей
была возможность поделиться своим мнением и задать свой вопрос президенту. Иван
Хеорхе отметил, насколько огромна роль учителя в формировании ценностей детей,
в формировании их мировоззрения.
«Воспитательная
работа – это работа напрямую с душой ребёнка. Её нельзя формализировать. Не
существует какого-то универсального шаблона. И здесь очень важна личность
учителя, его личный пример. Только тогда мы сможем формировать действительно
истинных патриотов, граждан, формировать необходимые нравственные ценности у
учащихся, ведь это очень важно», - отметил он.
После чего
поделился, что, если позволит эпидемиологическая ситуация, в мае в Гатчине
пройдет Всероссийский педагогический форум, принять участие в котором он
пригласил президента.
Владимир Путин
поблагодарил за приглашение, заверив, что с удовольствием приедет, если
позволит график, после чего добавил, что «Гатчина – прекрасное место. Кто не
знает, там один из шикарных дворцов расположен. Был полностью разрушен во время
Второй мировой войны, во время боевых действий. Оккупанты его практически
стёрли... Сейчас н восстановлен также, как и другие шедевры Ленинградской
области. И сегодня Гатчина не только славится своей историей, но и сегодняшним
днём, наука блестяще представлена. В том числе там находится филиал одного из
наших ведущих институтов в области ядерной физики – Курчатовского, находится с
абсолютно блестящим составом учёных и с очень хорошим, высокого уровня
современным оборудованием».
Президент также
согласился с тезисом Ивана Хеорхе об отсутствии универсальных шаблонов в
педагогической работе.
«Если уж нет людей
с одинаковыми отпечатками пальцев, то и вообще людей одинаковых нет, а если нет
абсолютно одинаковых людей, то и подход к ним должен быть творческий», - сказал
глава государства.
Напомним, что
конкурс «Учитель года -2020» проходил в Волгограде. Сегодня было названо имя
победителя – им стал Михаил Гуров (Ростовская область). Иван Хеорхе вошел в
ТОП-15, став лауреатом конкурса.
Фото с сайта www.kremlin.ru