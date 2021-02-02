Президент готов приехать на педагогический форум в Гатчину, если позволит график

Владимир Путин отметил, обращаясь к лауреатам конкурса, что «учительский труд – благородный, творческий, нелёгкий и, вне всякого сомнения, очень ответственный – всегда вызывает особое уважение. Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребёнке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надёжной опорой во всей взрослой жизни человека. В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой просто невозможно относиться без уважения. Как бы далеко вперёд ни шагали современные технологии, они, конечно, не могут заменить живое общение…»

В ходе встречи у учителей была возможность поделиться своим мнением и задать свой вопрос президенту. Иван Хеорхе отметил, насколько огромна роль учителя в формировании ценностей детей, в формировании их мировоззрения.

«Воспитательная работа – это работа напрямую с душой ребёнка. Её нельзя формализировать. Не существует какого-то универсального шаблона. И здесь очень важна личность учителя, его личный пример. Только тогда мы сможем формировать действительно истинных патриотов, граждан, формировать необходимые нравственные ценности у учащихся, ведь это очень важно», - отметил он.

После чего поделился, что, если позволит эпидемиологическая ситуация, в мае в Гатчине пройдет Всероссийский педагогический форум, принять участие в котором он пригласил президента.

Владимир Путин поблагодарил за приглашение, заверив, что с удовольствием приедет, если позволит график, после чего добавил, что «Гатчина – прекрасное место. Кто не знает, там один из шикарных дворцов расположен. Был полностью разрушен во время Второй мировой войны, во время боевых действий. Оккупанты его практически стёрли... Сейчас н восстановлен также, как и другие шедевры Ленинградской области. И сегодня Гатчина не только славится своей историей, но и сегодняшним днём, наука блестяще представлена. В том числе там находится филиал одного из наших ведущих институтов в области ядерной физики – Курчатовского, находится с абсолютно блестящим составом учёных и с очень хорошим, высокого уровня современным оборудованием».

Президент также согласился с тезисом Ивана Хеорхе об отсутствии универсальных шаблонов в педагогической работе.

«Если уж нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев, то и вообще людей одинаковых нет, а если нет абсолютно одинаковых людей, то и подход к ним должен быть творческий», - сказал глава государства.

Напомним, что конкурс «Учитель года -2020» проходил в Волгограде. Сегодня было названо имя победителя – им стал Михаил Гуров (Ростовская область). Иван Хеорхе вошел в ТОП-15, став лауреатом конкурса.

Фото с сайта www.kremlin.ru