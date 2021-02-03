О качестве воды в деревне Шаглино

Как
сообщает член Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской
области К.В. Грибач, в конце января им получено письмо из администрации
Гатчинского муниципального района с информацией о том, что в д. Шаглино
Пудомягского сельского поселения «…нет общественных источников, предназначенных
для питьевого водоснабжения». В связи с этим он просит жителей д. Шаглино,
имеющих индивидуальные источники водоснабжения, поделиться информацией о
состоянии качества воды на основании когда-либо проводившихся лабораторных
исследований.
Данные направлять на e-mail: gkv-eco@yandex.ru
«Хотелось
бы, чтобы итогом этой работы стала бы наша совместная уверенность в том, что
качество воды в д. Шаглино в настоящее время является удовлетворительным. Напомню,
что результаты нужны для анализа наличия возможного негативного влияния
деятельность полигона и предприятия «Новый Свет – ЭКО» на качество воды в д.
Шаглино», - поделился Константин Грпибач.