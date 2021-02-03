О качестве воды в деревне Шаглино

Как сообщает член Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области К.В. Грибач, в конце января им получено письмо из администрации Гатчинского муниципального района с информацией о том, что в д. Шаглино Пудомягского сельского поселения «…нет общественных источников, предназначенных для питьевого водоснабжения». В связи с этим он просит жителей д. Шаглино, имеющих индивидуальные источники водоснабжения, поделиться информацией о состоянии качества воды на основании когда-либо проводившихся лабораторных исследований.

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«Хотелось бы, чтобы итогом этой работы стала бы наша совместная уверенность в том, что качество воды в д. Шаглино в настоящее время является удовлетворительным. Напомню, что результаты нужны для анализа наличия возможного негативного влияния деятельность полигона и предприятия «Новый Свет – ЭКО» на качество воды в д. Шаглино», - поделился Константин Грпибач.