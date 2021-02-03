Операция «Анаконда»

Сотрудники полиции получили информацию о том, что
23-летний Сергей К., проживающий в квартире на проспекте 25-го Октября,
приобрел и хранит у себя наркотическое средство гашиш в значительном размере.
28-го января в ходе обыска в квартире дома № 75 на главной улице Гатчины оперативники
обнаружили несколько пакетиков с гашишем, каждый массой около грамма. В
отношении гражданина К. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ:
незаконное хранение наркотика.
29-го января в рамках проведения операции «Анаконда»
инспектора ДПС остановили на проспекте 25-го Октября автомашину Hyundai под
управлением 30-летнего жителя Гатчины Сергея П. При проверке документов
водитель нервничал. На вопрос полицейских, имеются ли у него при себе
какие-либо запрещенные средства, гражданин П. сообщил, что держит в кармане
куртки амфетамин.
Задержанного доставили в дежурную часть для личного
досмотра. В присутствии понятых из правого кармана куртки действительно был
изъят полиэтиленовый сверток с белым веществом.
Согласно справке эксперта, вещество является смесью,
содержащей метамфетамин массой более 0,7 грамма. По факту незаконного хранения
наркотического средства возбуждено уголовное дело.