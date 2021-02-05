Платформа обратной связи помогает решать проблемы

Наиболее популярные темы
обращений января — содержание и уборка дорог, благоустройство дворов, вопросы,
связанные с лечением и профилактикой коронавируса, а также работа управляющих
компаний.
Многие уже успели оценить
легкость подачи обращений в ПОС. Оставить предложения или замечания можно через
«Госуслуги», мобильное приложение, сайты органов власти и районных
администраций.
Воспользоваться системой
могут все жители, у которых есть авторизованный доступ к порталу «Госуслуги». В
форме для обращений достаточно указать суть проблемы и её территориальную
принадлежность. Практически сразу сообщение попадает на рассмотрение в
профильное ведомство. За качеством ответов и маршрутизацией внутри системы
следят комитет общественных коммуникаций Ленинградской области и сотрудники
Центра управления регионом.