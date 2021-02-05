Платформа обратной связи помогает решать проблемы

Платформа обратной связи помогает решать проблемы

По результатам работы платформы обратной связи (ПОС) в январе самые высокие оценки жителей Ленинградской области получили комитет по здравоохранению, администрации Выборгского и Всеволожского районов.

Рубрики : Общество     05 Feb 2021

Наиболее популярные темы обращений января — содержание и уборка дорог, благоустройство дворов, вопросы, связанные с лечением и профилактикой коронавируса, а также работа управляющих компаний.

Многие уже успели оценить легкость подачи обращений в ПОС. Оставить предложения или замечания можно через «Госуслуги», мобильное приложение, сайты органов власти и районных администраций.

Воспользоваться системой могут все жители, у которых есть авторизованный доступ к порталу «Госуслуги». В форме для обращений достаточно указать суть проблемы и её территориальную принадлежность. Практически сразу сообщение попадает на рассмотрение в профильное ведомство. За качеством ответов и маршрутизацией внутри системы следят комитет общественных коммуникаций Ленинградской области и сотрудники Центра управления регионом.

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