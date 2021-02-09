Гатчинский ДК снял фильм-концерт «Дорога…»

Для
нас было честью принять участие в создании и воплощении данного проекта, посвященного
77-й годовщине снятия блокады Ленинграда и освобождения Гатчинского района и
города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков. Необходимо помнить, с какими
трудностями и лишениями столкнулись наши ветераны, чтобы завоевать победу в
этой жестокой войне. Главным посылом фильма является преемственность поколений
и память о героизме участников войны.
Нам
было очень важно, чтобы в съемках участвовали не только признанные мастера актерского
и вокального искусств, но и юные участники творческих коллективов Гатчинского городского
Дома культуры. Выражаем благодарность за участие в съемках образцовому
коллективу «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», творческому объединению
«Территория талантов», вокально-эстрадной студии «Маленькая страна», вокально-эстрадной
студии «Fortissimo».
Съемочный
процесс длился три дня в разных уголках Гатчины и Ленинградской области. Порой
приходилось взбираться на крыши зданий, мерзнуть в сугробах не по одному часу,
чтобы отснять наиболее удачные кадры. Наличие военной техники и костюмов
помогли воссоздать дух военного времени и окунуть зрителей в атмосферу
прошлого.
Кульминацией
фильма стали выступления здравствующих ветеранов с их воспоминаниями о самом
страшном и тяжелым периоде их жизни – войне.
Спасибо
нашим защитникам за мирное небо над головой, за наше настоящее, за возможность
растить детей в своей стране. Самое маленькое, что мы можем для вас сделать, -
это подарить фильм-концерт «Дорога…»! Отрадно, что тема важна и для наших
зрителей, так как видео уже посмотрели больше 31 тысячи человек.