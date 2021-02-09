Гатчинский ДК снял фильм-концерт «Дорога…»

Для нас было честью принять участие в создании и воплощении данного проекта, посвященного 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда и освобождения Гатчинского района и города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков. Необходимо помнить, с какими трудностями и лишениями столкнулись наши ветераны, чтобы завоевать победу в этой жестокой войне. Главным посылом фильма является преемственность поколений и память о героизме участников войны.

Нам было очень важно, чтобы в съемках участвовали не только признанные мастера актерского и вокального искусств, но и юные участники творческих коллективов Гатчинского городского Дома культуры. Выражаем благодарность за участие в съемках образцовому коллективу «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», творческому объединению «Территория талантов», вокально-эстрадной студии «Маленькая страна», вокально-эстрадной студии «Fortissimo».

Съемочный процесс длился три дня в разных уголках Гатчины и Ленинградской области. Порой приходилось взбираться на крыши зданий, мерзнуть в сугробах не по одному часу, чтобы отснять наиболее удачные кадры. Наличие военной техники и костюмов помогли воссоздать дух военного времени и окунуть зрителей в атмосферу прошлого.

Кульминацией фильма стали выступления здравствующих ветеранов с их воспоминаниями о самом страшном и тяжелым периоде их жизни – войне.

Спасибо нашим защитникам за мирное небо над головой, за наше настоящее, за возможность растить детей в своей стране. Самое маленькое, что мы можем для вас сделать, - это подарить фильм-концерт «Дорога…»! Отрадно, что тема важна и для наших зрителей, так как видео уже посмотрели больше 31 тысячи человек.

Коллектив Гатчинского городского Дома культуры