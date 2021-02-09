Медики и депутаты обсудили вопросы здравоохранения

Медики и депутаты обсудили вопросы здравоохранения

Вопросы здравоохранения продолжают оставаться на пике актуальности. Это стало поводом для их обсуждения в Гатчинской местной общественной приемной партии «Единая Россия» - с представителями Гатчинской КМБ и жителями.

Рубрики : Общество     09 Feb 2021

Организаторами круглого стола выступили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, которая возглавила региональную общественную приемную партии, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Сергей Коняев, Лариса Пункина, Александр Русских и Людмила Тептина, а его участниками стали главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко и его заместитель по организационно-методической работе Наталья Полуэктова. В формате видеоконференцсвязи к разговору присоединились главы администраций городских и сельских поселений, руководители депутатских фракций, секретари первичных отделений, члены общественных советов поселений.

Наталья Полуэктова доложила о функционировании спортивного диспансера и ходе вакцинации на территории города и района от коронавирусной инфекции. На 26 января в Гатчинскую КМБ поступило 1010 доз первого компонента вакцины Гам-Ковид-Вак, которые полностью использованы. Прививки получили 54 медицинских сотрудника, 93 сотрудника сферы образования, 15 – сферы соцзащиты, 19 представителей силовых структур. Среди представителей группы риска вакцину получили 829 человек. В соответствующий «прививочный» регистр внесено 1010 человек.

В рамках встречи также прошел личный прием граждан. Многодетная мама из Гатчины обратилась по вопросу льготного протезирования зубов и возможности использования регионального материнского капитала на эти цели. Депутаты решили рассмотреть этот вопрос на заседании профильной комиссии областного парламента. Житель поселка Суйда поднял вопросы доступности сдачи анализов и прохождения флюорографии.

Жительница жилого квартала «Кивеннапа» в Пудостьском поселении оставила коллективное обращение с просьбой о выделении ставок врача-терапевта и педиатра для проживающих в жилом квартале.

Жительница деревни Красницы Сусанинского поселения рассказала, что в центре населенного пункта расположено помещение, которые местные жители хотели бы использовать для собраний Общественного совета. В связи с этим она обратилась к Людмиле Тептиной с просьбой помочь выяснить, кто является владельцем данного здания. Также она попросила организовать выездной прием врача-терапевта один раз в неделю в деревне Красницы.

Среди других вопросов, с которыми обращались жители Гатчинского района, - бесплатные лекарства для льготных категорий граждан, возобновление работы ФАПов в Суйде, Меньково и Красницах, а также необходимость упрощения процедуры прохождения ВТЭК для малоподвижных инвалидов.

Все поступившие вопросы приняты депутатами в работу.

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