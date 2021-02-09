Новый руководитель ведёт прием

С июля 2020 года в следственном отделе по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области новый руководитель - полковник юстиции Андрей Иванович Марченко. До назначения в Гатчину он руководил следственным отделом по Волосовскому району.
Каждый
понедельник с 14 до 18 часов ведется прием граждан. Все, у кого есть заявления,
обращения, могут прийти на личный прием к руководителю следственного отдела по
г. Гатчине по адресу: пр. 25 Октября, д. 4. Телефон: 8(81371) 3-16-82.
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