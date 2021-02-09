Новый руководитель ведёт прием

Каждый понедельник с 14 до 18 часов ведется прием граждан. Все, у кого есть заявления, обращения, могут прийти на личный прием к руководителю следственного отдела по г. Гатчине по адресу: пр. 25 Октября, д. 4. Телефон: 8(81371) 3-16-82.