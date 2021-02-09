Оборот промышленной продукции – на контроле

В 2020 году служба совершила 161 рейд на ярмарки выходного дня и в места нестационарной торговли. Выявлено два факта несанкционированной торговли продукцией без ветеринарной сопроводительной документации. Было уничтожено более 50 килограмм молочной и мясной продукции, являвшейся некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении.

Также Сергей Мизерный напомнил, что в единой системе ФГИС «Меркурий», которая автоматизирует ветеринарную сертификацию, должны быть подключены производители, поставщики и розничные точки – магазины и кафе. Система обеспечивает надзор за производством, оборотом и перемещением продукции животного происхождения.

Также с информацией выступил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Гатчинскому району Владимир Пимонов.

По его данным, в 2020 году сотрудниками отдела были раскрыты уголовные дела в сфере топливно-энергетического комплекса и промышленного комплекса. Так, были установлены лица, которые незаконно реализовывали автомобильное топливо и запчасти с одного из крупных гатчинских предприятий. Также дважды была пресечена деятельность в сфере производства и незаконного оборота алкогольной продукции в крупном размере, виновные осуждены. Кроме того, за отчетный период было составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин поблагодарил за предоставленную информацию и взаимодействие, направленное на пресечение фактов незаконного оборота промышленной продукции на территории Гатчинского района.

Пресс-служба администрации Гатчинского района