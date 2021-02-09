Оборот промышленной продукции – на контроле

В
2020 году служба совершила 161 рейд на ярмарки выходного дня и в места
нестационарной торговли. Выявлено два факта несанкционированной торговли
продукцией без ветеринарной сопроводительной документации. Было уничтожено
более 50 килограмм молочной и мясной продукции, являвшейся некачественной и
опасной в ветеринарно-санитарном отношении.
Также
Сергей Мизерный напомнил, что в единой системе ФГИС «Меркурий», которая
автоматизирует ветеринарную сертификацию, должны быть подключены производители,
поставщики и розничные точки – магазины и кафе. Система обеспечивает надзор за
производством, оборотом и перемещением продукции животного происхождения.
Также
с информацией выступил начальник отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Гатчинскому району Владимир Пимонов.
По
его данным, в 2020 году сотрудниками отдела были раскрыты уголовные дела в
сфере топливно-энергетического комплекса и промышленного комплекса. Так, были
установлены лица, которые незаконно реализовывали автомобильное топливо и
запчасти с одного из крупных гатчинских предприятий. Также дважды была пресечена
деятельность в сфере производства и незаконного оборота алкогольной продукции в
крупном размере, виновные осуждены. Кроме того, за отчетный период было
составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях.
Заместитель
главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин поблагодарил за предоставленную
информацию и взаимодействие, направленное на пресечение фактов незаконного
оборота промышленной продукции на территории Гатчинского района.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района