Приглашаем на органный концерт!

Программа концерта
составлена из произведений композиторов XVII–XIX веков (Г. Бёма, Д. Букстехуде,
И. С. Баха, В. Любека, Л. Маршана, Й. Брамса), каждый из которых стал по-своему
наставником последующему. Предлагаем Вам насладиться незримой нитью, связавшей
две эпохи: барокко и романтизм.
Исполнители: Михаил
Касевич (дипломант международных конкурсов) и Николай Бронзов (лауреат
межрегиональных и международного конкурсов).
Вход свободный,
собираются пожертвования.
Приглашаем всех желающих!
(В храме установлены
бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха)