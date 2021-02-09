Приглашаем на органный концерт!

Приглашаем на органный концерт!

Римско-католический приход Божией Матери Кармельской (г. Гатчина, ул. Володарского, д. 28а) приглашает 14 февраля 2021 г. в 17:00 на органный концерт.

Рубрики : Культура     09 Feb 2021

Программа концерта составлена из произведений композиторов XVII–XIX веков (Г. Бёма, Д. Букстехуде, И. С. Баха, В. Любека, Л. Маршана, Й. Брамса), каждый из которых стал по-своему наставником последующему. Предлагаем Вам насладиться незримой нитью, связавшей две эпохи: барокко и романтизм.

Исполнители: Михаил Касевич (дипломант международных конкурсов) и Николай Бронзов (лауреат межрегиональных и международного конкурсов).

Вход свободный, собираются пожертвования.

Приглашаем всех желающих!

(В храме установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха)

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