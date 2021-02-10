ЮниорПрофи научит проектировать спортивные тренажёры

V Региональный чемпионат ЮниорПрофи в Ленинградской области проходит с 27 января по 17 февраля на базе центра «Интеллект» и центров подготовки компетенций. В нем принимают участие 64 команды, в составе которых 151 школьник, а также 95 экспертов, в том числе 12 старших региональных экспертов.

Чемпионат профессий проводится по 11 компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование», «Интернет вещей», «Прототипирование», «Электромонтажные работы», «Медиакоммуникации», «Мехатроника», «Электроника», «Мобильная робототехника», «Промышленный дизайн», «Технология моды», а также конкурс проектов «ПрофСтарт».

В этом году компетенции представлены на семи образовательных площадках по всему региону. На базе Информационно-методического центра Гатчинского района прошли соревнования по компетенции «Инженерный дизайн CAD» в двух возрастных группах: 10+ и 14+.

Заместитель директора Информационно-методического центра Гатчинского района Ольга Мажарцева рассказала, что в компетенции «Инженерный дизайн CAD» приняли участие восемь команд – четыре команды из Всеволожского, Тосненского, Лужского и Кировского районов, а Гатчинский район представляли сразу четыре команды (по два школьника в каждой). Среди участников в категории 10+ выступали Егор Сарычев и Иван Квасов, Никита Кильдиев и Алексей Серебряков; в категории 14+ – Анастасия Кучер и Данил Морозов, Иван Серебряков и Михаил Каратаев.

- Мы рады, что в чемпионате принимает участие такое количество школьников, по-настоящему заинтересованных в инженерном дизайне. Они уже давно занимаются на курсах по 3D-моделированию, прошли отбор. Среди гатчинских участников есть победители региональных и всероссийских соревнований прошлых лет, - рассказала Ольга Мажарцева.

Компетенция «Инженерный дизайн CAD» предполагает выполнение работ по проектированию 3D-моделей по предлагаемым чертежам или эскизам. Старший региональный эксперт компетенции Светлана Кучер рассказала, что за три соревновательных дня ребята должны смоделировать конструкцию тренажера. Младшие участники занимаются уличным тренажером, старшие – многофункциональным силовым тренажером. Каждый день они работали по четыре часа, чтобы выполнить все шесть модулей.

Участники моделировали детали по чертежам и в компьютерной программе, работали с конструктивными элементами, а также выполняли обратное проектирование – в течение 30 минут они должны были максимально заэскизировать деталь, сделать замеры и смоделировать ее, создав чертежи в компьютерной программе CAD.

- Все задания сложные. Но и ребята – участники регионального чемпионата уже обладают серьезными навыками. Задания ЮниорПрофи похожи на задания Worldskills, чтобы юные призеры и победители могли принимать участие во взрослом чемпионате «Молодые профессионалы». Так, некоторые наши участники в прошлом году получили медальоны за участие в Worldskills и на Национальном финале как в своих компетенциях, так и в смежных. Это дает им возможность поступать в дальнейшем в профильные вузы, - рассказала Светлана Кучер.

Одну из гатчинских команд представляли Анастасия Кучер из Гатчинского лицея № 3 и Данил Морозов из Гатчинской школы № 9, у которых накоплен большой опыт участия в подобных соревнованиях. Анастасия рассказала, что, работая в команде, они стараются компенсировать нагрузку, проверять друг друга. Она уже определилась с будущей профессией инженера, а Данил пока раздумывает, хотя в его копилке уже есть два первых места по итогам чемпионата WorldSkills Russia в юниорской категории. Вместе они также уже принимали участие в Национальном чемпионате и заняли третье место, набрав более 70 баллов из 100 возможных.

Для ребят, участвующих в соревнованиях на гатчинской площадке, также была предусмотрена досуговая программа: просмотр научных 3D-фильмов, моделирование в 3D-лабораториях с помощью фанпластика и 3D-ручек, а также запуск дронов.

Учащиеся Гатчинского района принимают участие и в других компетенциях V Регионального чемпионата ЮниорПрофи. Так, воспитанники ИМЦ Тимофей Власов и Андрей Васильев, а также учащиеся Коммунарской школы № 3 Егор Гостюхин и Кирилл Фасков стали участниками компетенции «Электроника» в категории 14+.

Воспитанники Гатчинской школы № 9 Олег Ефремов и София Домченкова и воспитанники Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Мария Данилова и Милана Ширяева принимают участие в компетенции «Промышленный дизайн» в категории 14+.

Воспитанники ИМЦ Даниил Фролов и Алексей Храпов из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского участвуют в компетенции «Прототипирование» в категории 14+.

Воспитанники ИМЦ Георгий Варфоломеев и Тимур Сюняев – участники компетенции «Интернет вещей» в категории 10+, в категории 14+ соревнуются Тимофей Власов и Андрей Васильев.

- Большую роль в подготовке ребят к региональным соревнованиям играет тот факт, что все участники занимаются в Информационно-методическом центре по специально разработанным под данные компетенции дополнительным общеразвивающим программам под руководством опытных наставников: заместителя директора Гатчинской школы № 9 Светланы Кучер, заместителя директора Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Юлии Сергеевой, методиста ИМЦ Евгения Рогачева. Мы благодарим наставников за профессионализм и ответственное отношение к обучению и воспитанию наших будущих инженеров и дизайнеров, - отметила Ольга Мажарцева.

Результаты V Регионального чемпионата ЮниорПрофи будут объявлены 17 февраля. Победители смогут претендовать на участие во Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST-2021» и в региональном чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia как юниоры.