ЮниорПрофи научит проектировать спортивные тренажёры

V Региональный чемпионат
ЮниорПрофи в Ленинградской области проходит с 27 января по 17 февраля на базе
центра «Интеллект» и центров подготовки компетенций. В нем принимают участие 64
команды, в составе которых 151 школьник, а также 95 экспертов, в том числе 12
старших региональных экспертов.
Чемпионат профессий
проводится по 11 компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное
администрирование», «Интернет вещей», «Прототипирование», «Электромонтажные
работы», «Медиакоммуникации», «Мехатроника», «Электроника», «Мобильная
робототехника», «Промышленный дизайн», «Технология моды», а также конкурс
проектов «ПрофСтарт».
В этом году компетенции
представлены на семи образовательных площадках по всему региону. На базе
Информационно-методического центра Гатчинского района прошли соревнования по
компетенции «Инженерный дизайн CAD» в двух возрастных группах: 10+ и 14+.
Заместитель директора
Информационно-методического центра Гатчинского района Ольга Мажарцева
рассказала, что в компетенции «Инженерный дизайн CAD» приняли участие восемь
команд – четыре команды из Всеволожского, Тосненского, Лужского и Кировского
районов, а Гатчинский район представляли сразу четыре команды (по два школьника
в каждой). Среди участников в категории 10+ выступали Егор Сарычев и Иван
Квасов, Никита Кильдиев и Алексей Серебряков; в категории 14+ – Анастасия Кучер и Данил Морозов, Иван
Серебряков и Михаил Каратаев.
- Мы рады, что в
чемпионате принимает участие такое количество школьников, по-настоящему
заинтересованных в инженерном дизайне. Они уже давно занимаются на курсах по
3D-моделированию, прошли отбор. Среди гатчинских участников есть победители
региональных и всероссийских соревнований прошлых лет, - рассказала Ольга
Мажарцева.
Компетенция «Инженерный
дизайн CAD» предполагает выполнение работ по проектированию 3D-моделей по
предлагаемым чертежам или эскизам. Старший региональный эксперт компетенции
Светлана Кучер рассказала, что за три соревновательных дня ребята должны
смоделировать конструкцию тренажера. Младшие участники занимаются уличным
тренажером, старшие – многофункциональным силовым тренажером. Каждый день они
работали по четыре часа, чтобы выполнить все шесть модулей.
Участники моделировали
детали по чертежам и в компьютерной программе, работали с конструктивными
элементами, а также выполняли обратное проектирование – в течение 30 минут они
должны были максимально заэскизировать деталь, сделать замеры и смоделировать ее,
создав чертежи в компьютерной программе CAD.
- Все задания сложные. Но
и ребята – участники регионального чемпионата уже обладают серьезными навыками.
Задания ЮниорПрофи похожи на задания Worldskills, чтобы юные призеры и
победители могли принимать участие во взрослом чемпионате «Молодые
профессионалы». Так, некоторые наши участники в прошлом году получили медальоны
за участие в Worldskills и на Национальном финале как в своих компетенциях, так
и в смежных. Это дает им возможность поступать в дальнейшем в профильные вузы,
- рассказала Светлана Кучер.
Одну из гатчинских команд
представляли Анастасия Кучер из Гатчинского лицея № 3 и Данил Морозов из
Гатчинской школы № 9, у которых накоплен большой опыт участия в подобных
соревнованиях. Анастасия рассказала, что, работая в команде, они стараются
компенсировать нагрузку, проверять друг друга. Она уже определилась с будущей
профессией инженера, а Данил пока раздумывает, хотя в его копилке уже есть два
первых места по итогам чемпионата WorldSkills Russia в юниорской категории.
Вместе они также уже принимали участие в Национальном чемпионате и заняли
третье место, набрав более 70 баллов из 100 возможных.
Для ребят, участвующих в
соревнованиях на гатчинской площадке, также была предусмотрена досуговая
программа: просмотр научных 3D-фильмов, моделирование в 3D-лабораториях с
помощью фанпластика и 3D-ручек, а также запуск дронов.
Учащиеся Гатчинского
района принимают участие и в других компетенциях V Регионального чемпионата
ЮниорПрофи. Так, воспитанники ИМЦ Тимофей Власов и Андрей Васильев, а также
учащиеся Коммунарской школы № 3 Егор Гостюхин и Кирилл Фасков стали участниками
компетенции «Электроника» в категории 14+.
Воспитанники Гатчинской
школы № 9 Олег Ефремов и София Домченкова и воспитанники Гатчинской гимназии им.
К.Д. Ушинского Мария Данилова и Милана Ширяева принимают участие в компетенции
«Промышленный дизайн» в категории 14+.
Воспитанники ИМЦ Даниил
Фролов и Алексей Храпов из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского участвуют в
компетенции «Прототипирование» в категории 14+.
Воспитанники ИМЦ Георгий
Варфоломеев и Тимур Сюняев – участники компетенции «Интернет вещей» в категории
10+, в категории 14+ соревнуются Тимофей Власов и Андрей Васильев.
- Большую роль в
подготовке ребят к региональным соревнованиям играет тот факт, что все
участники занимаются в Информационно-методическом центре по специально
разработанным под данные компетенции дополнительным общеразвивающим программам
под руководством опытных наставников: заместителя директора Гатчинской школы №
9 Светланы Кучер, заместителя директора Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского
Юлии Сергеевой, методиста ИМЦ Евгения Рогачева. Мы благодарим наставников за
профессионализм и ответственное отношение к обучению и воспитанию наших будущих
инженеров и дизайнеров, - отметила Ольга Мажарцева.
Результаты V Регионального чемпионата ЮниорПрофи будут объявлены 17 февраля. Победители смогут претендовать на участие во Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST-2021» и в региональном чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia как юниоры.