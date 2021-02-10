В Гатчинском районе найдется работа для школьников

С начала февраля
гатчинские работодатели – фермерское хозяйство «Муслим-1» и предприятия
общепита «Вилка-Мигом» – приняли на временную работу 7 подростков, заключив со
службой занятости соглашения о возмещении 50% своих затрат на выплату
заработной платы подросткам.
Так же к временным
работам приступили 6 учащихся Бегуницкого агротехнологического техникума в
Волосовском районе и 10 учащихся Киришского политехнического техникума. В молодежные
центры «Диалог» в Сосновом Бору и «Альфа» во Всеволожском районе трудоустроено
29 ребят. В Бокситогорском районе приступили к работе 4 подростка, еще 2 – в
Волховском районе. Работодатели будут выплачивать временным работникам
заработную плату за счет грантов из областного бюджета.
Наиболее востребована
работа у учащихся образовательных организаций в период летних каникул. Вне
каникул подростки работают в свободное от учебы время, как правило, школьники
по 2 часа, а учащиеся колледжей – по 3-3,5 часа.
В 2020 году таким образом
было трудоустроено 7156 подростков, в том числе за счет средств гранта — 4003
человека. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
продолжает прием заявок от предприятий на предоставление субсидий для организации
временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время на территории региона.