В Гатчинском районе найдется работа для школьников

С начала февраля гатчинские работодатели – фермерское хозяйство «Муслим-1» и предприятия общепита «Вилка-Мигом» – приняли на временную работу 7 подростков, заключив со службой занятости соглашения о возмещении 50% своих затрат на выплату заработной платы подросткам.

Так же к временным работам приступили 6 учащихся Бегуницкого агротехнологического техникума в Волосовском районе и 10 учащихся Киришского политехнического техникума. В молодежные центры «Диалог» в Сосновом Бору и «Альфа» во Всеволожском районе трудоустроено 29 ребят. В Бокситогорском районе приступили к работе 4 подростка, еще 2 – в Волховском районе. Работодатели будут выплачивать временным работникам заработную плату за счет грантов из областного бюджета.

Наиболее востребована работа у учащихся образовательных организаций в период летних каникул. Вне каникул подростки работают в свободное от учебы время, как правило, школьники по 2 часа, а учащиеся колледжей – по 3-3,5 часа.

В 2020 году таким образом было трудоустроено 7156 подростков, в том числе за счет средств гранта — 4003 человека. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области продолжает прием заявок от предприятий на предоставление субсидий для организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории региона.