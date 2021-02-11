Блистательное «Эльдорадо» - «Блистательный Петербург»

Блистательное «Эльдорадо» - «Блистательный Петербург»

С первых чисел февраля творческие коллективы Гатчины радуют нас все новыми и новыми победами.

Рубрики : Культура     11 Feb 2021

Образцовый коллектив танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» Гатчинского городского Дома культуры стал трижды лауреатом первой степени Всероссийского конкурса «Блистательный Петербург».

Отличный результат показали группы современного танца: младшая группа - с композицией «Гордый ковбой»; средняя группа - с композицией «Последняя надежда»; группа основного состава - с композицией «Обезличивание». Для многих ребят это выступление стало дебютным.

К победе юных танцоров привели руководитель коллектива Наталья Седова и тренер Виктория Киннер.

Поздравляем и желаем новых ярких побед!


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