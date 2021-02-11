Блистательное «Эльдорадо» - «Блистательный Петербург»

Образцовый
коллектив танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» Гатчинского городского Дома
культуры стал трижды лауреатом первой степени Всероссийского конкурса
«Блистательный Петербург».
Отличный
результат показали группы современного танца: младшая группа - с композицией
«Гордый ковбой»; средняя группа - с композицией «Последняя надежда»; группа основного
состава - с композицией «Обезличивание». Для многих ребят это выступление стало
дебютным.
К
победе юных танцоров привели руководитель коллектива Наталья Седова и тренер
Виктория Киннер.
Поздравляем
и желаем новых ярких побед!