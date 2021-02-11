Николай Сергеев получил правительственную награду

Вручение очень значимой для молодого человека награды состоялось во вторник, девятого февраля, в комитете по социальной защите Санкт-Петербурга.

- Всегда с удовольствием принимаю участие в благотворительных акциях, помогаю нуждающимся, приятно своими усилиями создавать атмосферу добра и любви в наше непростое время, - сказал Николай Сергеев.

Он также выразил благодарность команде «Содружества выпускников детских домов» за то, что они оценили его вклад в акцию «#Мы вместе».

На страницах газеты «Гатчинская правда» мы уже рассказывали про непростую, но очень вдохновляющую судьбу Николая Сергеева. Он родился в Кингисеппе, вырос в Бокситогорском детском доме. Вечернюю среднюю школу окончил в Санкт-Петербурге, получил специальность повара. Его работе в качестве волонтера способствовало знакомство с исполнительным директором Благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анной Оснач. Николай уже получил официальный Паспорт волонтера, вместе с друзьями – единомышленниками работает над созданием Ассоциации выпускников детских домов для помощи таким же, как они.

Николай является отличным примером не только для выпускников детских домов и ресурсных центров, но и для каждого из нас. Он рассказывал, что всегда занят – проекты, встречи с друзьями, поездки на различные мероприятия и многое другое. Благодаря участию в международном комикс-проекте «Респект» смог побывать в Германии, Венгрии, Финляндии, Швеции. Для него главные вдохновители – инвалиды, которые занимаются спортом, увлеченные своей профессией люди, энергичные, позитивные – в общем, все те, кто не сдается и идет вперед.

Полный текст интервью вы можете прочитать по ссылке: https://gtn-pravda.ru/2019/12/06/vse-dveri-vsegda-otkriti-nuzhno-tolko-zahotet.html





Фото Николая Сергеева