Николай Сергеев получил правительственную награду

Вручение очень значимой для молодого
человека награды состоялось во вторник, девятого февраля, в комитете по
социальной защите Санкт-Петербурга.
- Всегда с удовольствием принимаю участие
в благотворительных акциях, помогаю нуждающимся, приятно своими усилиями
создавать атмосферу добра и любви в наше непростое время, - сказал Николай
Сергеев.
Он также выразил благодарность команде
«Содружества выпускников детских домов» за то, что они оценили его вклад в
акцию «#Мы вместе».
На страницах газеты «Гатчинская правда» мы
уже рассказывали про непростую, но очень вдохновляющую судьбу Николая Сергеева.
Он родился в Кингисеппе, вырос в Бокситогорском детском доме. Вечернюю среднюю
школу окончил в Санкт-Петербурге, получил специальность повара. Его работе в
качестве волонтера способствовало знакомство с исполнительным директором
Благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анной Оснач. Николай уже получил
официальный Паспорт волонтера, вместе с друзьями – единомышленниками работает над
созданием Ассоциации выпускников детских домов для помощи таким же, как они.
Николай
является отличным примером не только для выпускников детских домов и ресурсных
центров, но и для каждого из нас. Он рассказывал, что всегда занят – проекты, встречи
с друзьями, поездки на различные мероприятия и многое другое. Благодаря участию
в международном комикс-проекте «Респект» смог побывать в Германии, Венгрии,
Финляндии, Швеции. Для него главные вдохновители – инвалиды, которые занимаются
спортом, увлеченные своей профессией люди, энергичные, позитивные – в общем,
все те, кто не сдается и идет вперед.
Полный
текст интервью вы можете прочитать по ссылке: https://gtn-pravda.ru/2019/12/06/vse-dveri-vsegda-otkriti-nuzhno-tolko-zahotet.html
Фото Николая Сергеева