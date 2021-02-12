«Святому Франциску» подбирают место в экспозиции Гатчинского дворца

Мозаика
«Святой Франциск из Паолы» была изготовлена в 1767 году мастером Матвеем
Васильевым - учеником великого Михаила Ломоносова, и преподнесена в дар
Екатерине II.
До
1924 года мозаика украшала «красный угол» парадной опочивальни, но была снята
со стены и установлена на мольберте в одном из залов 3 этажа Центрального
корпуса.
В
1941 году мозаичный портрет был эвакуирован в Удмуртию, и в середине 1980-х
годов вернулся в Гатчинский дворец.
В
2013 году «Святой Франциск из Паолы» был показан посетителям музея в рамках
выставки одного экспоната, и в музее есть желание вернуть мозаичный образ в
экспозицию. Проблема в том, что размер мозаики - 38 х 44,5 см, а масса - более
30 килограммов. И вернуть её на стену проблематично, а мольберт может нарушить
целостность восприятия интерьера парадной опочивальни.
Подробный
рассказ о мозаике опубликован 11 февраля на YouTube-канале музея-заповедника
«Гатчина». В финале очередного выпуска «Онлайн с хранителем» и звучит
предложение о совместном обсуждении вариантов размещения «Святого Франциска» в
экспозиции - по ссылке https://youtu.be/vZpR0U8Ilv4
Николай
Васильев,
пресс-секретарь
музея-заповедника «Гатчина»