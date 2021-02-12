«Святому Франциску» подбирают место в экспозиции Гатчинского дворца

Мозаика «Святой Франциск из Паолы» была изготовлена в 1767 году мастером Матвеем Васильевым - учеником великого Михаила Ломоносова, и преподнесена в дар Екатерине II.

До 1924 года мозаика украшала «красный угол» парадной опочивальни, но была снята со стены и установлена на мольберте в одном из залов 3 этажа Центрального корпуса.

В 1941 году мозаичный портрет был эвакуирован в Удмуртию, и в середине 1980-х годов вернулся в Гатчинский дворец.

В 2013 году «Святой Франциск из Паолы» был показан посетителям музея в рамках выставки одного экспоната, и в музее есть желание вернуть мозаичный образ в экспозицию. Проблема в том, что размер мозаики - 38 х 44,5 см, а масса - более 30 килограммов. И вернуть её на стену проблематично, а мольберт может нарушить целостность восприятия интерьера парадной опочивальни.

Подробный рассказ о мозаике опубликован 11 февраля на YouTube-канале музея-заповедника «Гатчина». В финале очередного выпуска «Онлайн с хранителем» и звучит предложение о совместном обсуждении вариантов размещения «Святого Франциска» в экспозиции - по ссылке https://youtu.be/vZpR0U8Ilv4

Николай Васильев,

пресс-секретарь музея-заповедника «Гатчина»