На «Лыжня России» гатчинцы завоевали два серебра и бронзу

В Ленинградской области вчера состоялась XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле. Соревнования проходят в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

По информации организаторов в гонке приняли участие свыше 500 спортсменов и любителей лыжного спорта из 17 муниципальных районов Ленинградской области и Сосновоборского городского округа Ленинградской области, а также команда Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Участников региональных соревнований лыжников приветствовали депутат Госдумы РФ Светлана Журова и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Для каждой возрастной категории были подготовлены соответствующие дистанции: для участников 2003 года рождения и младше – 5 км, для лыжников 2002 года рождения и старше – 10 км.

Сильнейшими ленинградскими гонщиками на «Лыжне России» среди девушек стали: 1 место - Помелова Алиса (Тихвинский район); 2 место - Онышко Ксения (Гатчинский район); 3 место - Шахшаева Вероника (Выборгский район). На 7 месте - Спирина Анастасия из гатчинского района.

Среди юношей лучшее время показали: 1 место - Герасимчук Григорий (Тихвинский район); 2 место - Ременюк Василий (Гатчинский район); 3 место - Капустин Илья (Гатчинский район). Немного уступил им еще один гатчинский лыжник Гарькин Денис – 7 место.

Среди женщин победили: 1 место - Шугалей Надежда (Выборгский район); 2 место - Шорохова Юлия (Бокситогорский район); 3 место - Шорохова Анастасия (Бокситогорский район). Гатчинская лыжница Непомилуева Анастасия – на 5 месте.

Среди мужчин первыми финишную черту пересекли: 1 место - Зуев Вячеслав (Всеволожский район); 2 место - Матренцев Михаил (Выборгский район); 3 место - Никольский Артём (Кировский район). Ближе всех из гатчинцев к лидерам подошли Ручьев Юрий – 5 место, Золотенков Алексей – 8 место.

Победители и призеры гонки получили медали и памятные призы от Министерства спорта Российской Федерации.

Андрей Соколов

Фото Татьяны Догадиной и областного спорткомитета