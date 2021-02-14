На «Лыжня России» гатчинцы завоевали два серебра и бронзу

На «Лыжня России» гатчинцы завоевали два серебра и бронзу

Ленинградский старт Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в этом году был дан 13 февраля в Лодейном Поле.

Рубрики : Спорт     14 Feb 2021

В Ленинградской области вчера состоялась XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле. Соревнования проходят в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

По информации организаторов в гонке приняли участие свыше 500 спортсменов и любителей лыжного спорта из 17 муниципальных районов Ленинградской области и Сосновоборского городского округа Ленинградской области, а также команда Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Участников региональных соревнований лыжников приветствовали депутат Госдумы РФ Светлана Журова и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Для каждой возрастной категории были подготовлены соответствующие дистанции: для участников 2003 года рождения и младше – 5 км, для лыжников 2002 года рождения и старше – 10 км.

Сильнейшими ленинградскими гонщиками на «Лыжне России» среди девушек стали: 1 место - Помелова Алиса (Тихвинский район); 2 место - Онышко Ксения (Гатчинский район); 3 место - Шахшаева Вероника (Выборгский район). На 7 месте - Спирина Анастасия из гатчинского района.

Среди юношей лучшее время показали: 1 место - Герасимчук Григорий (Тихвинский район); 2 место - Ременюк Василий (Гатчинский район); 3 место - Капустин Илья (Гатчинский район). Немного уступил им еще один гатчинский лыжник Гарькин Денис – 7 место.

Среди женщин победили: 1 место - Шугалей Надежда (Выборгский район); 2 место - Шорохова Юлия (Бокситогорский район); 3 место - Шорохова Анастасия (Бокситогорский район). Гатчинская лыжница Непомилуева Анастасия – на 5 месте.

Среди мужчин первыми финишную черту пересекли: 1 место - Зуев Вячеслав (Всеволожский район); 2 место - Матренцев Михаил (Выборгский район); 3 место - Никольский Артём (Кировский район). Ближе всех из гатчинцев к лидерам подошли Ручьев Юрий – 5 место, Золотенков Алексей – 8 место.

Победители и призеры гонки получили медали и памятные призы от Министерства спорта Российской Федерации.

Андрей Соколов

Фото Татьяны Догадиной и областного спорткомитета

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+