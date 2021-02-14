На «Лыжня России» гатчинцы завоевали два серебра и бронзу

В
Ленинградской области вчера состоялась XXXIX открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2021» на базе детско-юношеской спортивной школы в
Лодейном Поле. Соревнования проходят в рамках регионального проекта «Спорт -
норма жизни» национального проекта «Демография».
По информации
организаторов в гонке приняли участие свыше 500 спортсменов и любителей лыжного
спорта из 17 муниципальных районов Ленинградской области и Сосновоборского
городского округа Ленинградской области, а также команда Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина.
Участников
региональных соревнований лыжников приветствовали депутат Госдумы РФ Светлана
Журова и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области Дмитрий Иванов.
Для
каждой возрастной категории были подготовлены соответствующие дистанции: для
участников 2003 года рождения и младше – 5 км, для лыжников 2002 года рождения
и старше – 10 км.
Сильнейшими
ленинградскими гонщиками на «Лыжне России» среди девушек стали: 1 место - Помелова
Алиса (Тихвинский район); 2 место - Онышко Ксения (Гатчинский район); 3 место -
Шахшаева Вероника (Выборгский район). На 7 месте - Спирина Анастасия из
гатчинского района.
Среди
юношей лучшее время показали: 1 место - Герасимчук Григорий (Тихвинский район);
2 место - Ременюк Василий (Гатчинский район); 3 место - Капустин Илья
(Гатчинский район). Немного уступил им еще один гатчинский лыжник Гарькин Денис
– 7 место.
Среди
женщин победили: 1 место - Шугалей Надежда (Выборгский район); 2 место -
Шорохова Юлия (Бокситогорский район); 3 место - Шорохова Анастасия
(Бокситогорский район). Гатчинская лыжница Непомилуева Анастасия – на 5 месте.
Среди
мужчин первыми финишную черту пересекли: 1 место - Зуев Вячеслав (Всеволожский
район); 2 место - Матренцев Михаил (Выборгский район); 3 место - Никольский
Артём (Кировский район). Ближе всех из гатчинцев к лидерам подошли Ручьев Юрий –
5 место, Золотенков Алексей – 8 место.
Победители
и призеры гонки получили медали и памятные призы от Министерства спорта
Российской Федерации.
Андрей
Соколов
Фото
Татьяны Догадиной и областного спорткомитета