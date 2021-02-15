Причина несчастий – печная труба

9
февраля в деревне Химози на территории частного домовладения сгорел гараж.
Причиной пожара стало незнание гражданами элементарных правил пожарной безопасности.
Хозяйка участка топила печь, после чего переложила угли в ведро и отнесла в гараж.
Через некоторое время строение загорелось.
10
февраля в посёлке Мыза-Ивановка в результате неисправности печной трубы в
частном дом выгорела кровля на площади 4 кв. метра.
В
тот же день в посёлке Кобринское по неустановленной пока причине сгорел частный
дом, а в Войсковицах выгорело помещение парилки в частной бане.
11
февраля в Вырице в частной бане выгорело чердачное помещение. Причиной пожара
стала неисправность печной трубы.
12
февраля в деревне Лампово выгорел ангар. Причина пожара устанавливается.
13
февраля на трассе недалеко от автозаправочной станции в результате
дорожно-транспортного происшествия у легкового автомобиля «Лада Приора»
загорелся моторный отсек.
В
тот же день в посёлке Карташевская в частном жилом доме выгорели внутренние
помещения первого этажа, в Пудости сгорел частный дом. В обоих случаях причиной
несчастий стала неисправная печная труба.
14
февраля в посёлке Никольское в частном жилом доме выгорел второй этаж.
Проводится проверка.
ОНДиПР
Гатчинского района