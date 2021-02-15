Причина несчастий – печная труба

9 февраля в деревне Химози на территории частного домовладения сгорел гараж. Причиной пожара стало незнание гражданами элементарных правил пожарной безопасности. Хозяйка участка топила печь, после чего переложила угли в ведро и отнесла в гараж. Через некоторое время строение загорелось.

10 февраля в посёлке Мыза-Ивановка в результате неисправности печной трубы в частном дом выгорела кровля на площади 4 кв. метра.

В тот же день в посёлке Кобринское по неустановленной пока причине сгорел частный дом, а в Войсковицах выгорело помещение парилки в частной бане.

11 февраля в Вырице в частной бане выгорело чердачное помещение. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

12 февраля в деревне Лампово выгорел ангар. Причина пожара устанавливается.

13 февраля на трассе недалеко от автозаправочной станции в результате дорожно-транспортного происшествия у легкового автомобиля «Лада Приора» загорелся моторный отсек.

В тот же день в посёлке Карташевская в частном жилом доме выгорели внутренние помещения первого этажа, в Пудости сгорел частный дом. В обоих случаях причиной несчастий стала неисправная печная труба.

14 февраля в посёлке Никольское в частном жилом доме выгорел второй этаж. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района