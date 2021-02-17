Усик из котоклуба «Четыре лапки» нашёл свой новый дом

Антон считает, что это мало и количество «усыновленных» бездомышей могло бы быть еще больше. Вмешался ковид – котокафе открылось 1 декабря 2019 года, а с конца марта 2020-го не работало почти пять месяцев. В это непростое время им помогали гатчинские благотворители – собирали деньги на аренду помещения, корм и лечение животным. За это Антон искренне благодарит всех неравнодушных людей, а также посетителей котокафе, которые сегодня приходят поиграть с пушистиками, приносят им кошачьи лакомства и оставляют пожертвования.

Напомним, котокафе «Четыре Лапки» в Гатчине работает по принципу антикафе, где посетители платят за время пребывания. Чай, печенье и возможность потискать котиков входят в стоимость. Сегодня в котокафе живет восемь питомцев: три девочки и пять мальчиков. Все хвостатые привиты, кастрированы и готовы к переезду в новый дом к любящим хозяевам.

Один из них – уже знаменитый в Гатчине кот Тайсон с непростой судьбой. Не менее полутора лет он жил на улице, где его подкармливали добрые люди. Кто-то даже сделал ему подобие будки рядом с одним из продуктовых магазинов на улице Урицкого. Бездомная жизнь здоровья ему не прибавила, постепенно он начал угасать.

Антон жил неподалеку и наблюдал за Тайсоном. Через некоторое время он забрал его в котоклуб, и начался длительный процесс лечения. Выяснилось, что у Тайсона необратимые проблемы с почками и зубами. Для оплаты услуг ветеринара пришлось в очередной раз открыть сбор пожертвований, так как на лечение кота котокафе потратило около 50 тысяч рублей. Мало это или много – сказать сложно, но Антон решил, что даже за жизнь бездомного кота стоит побороться. Сегодня Тайсон уже вернулся в котокафе из больницы, питается специальным кормом, живет в тепле и заботе.

Для привлечения внимания к котокафе Антон начал развивать официальную страницу котокафе в социальной сети Тик-ток (chetyrelapki47), где публикует смешные видео со своими подопечными. Сегодня за их жизнью наблюдают уже более 10 тысяч человек.

А можно не наблюдать и просто прийти в котокафе «Четыре лапки» и подарить новую счастливую жизнь одному из подопечных!

Если же вы хотите забрать животное с улицы, то, имея большой опыт, Антон советует сначала отдать его в ветеринарную клинику, желательно – на несколько дней в стационар. Здесь животному сделают необходимые прививки, возьмут анализы и приведут в порядок для дальнейшего проживания в доме или квартире.

- Не стоит этого бояться и экономить. Так вы обезопасите себя от возможных болезней, передающихся от животных к человеку, ну и спасете одну невинную душу, - говорит Антон.

По словам руководителя котокафе, весной нас ждет очередное нашествие новых никому не нужных котят. В первую очередь, это касается центра города Гатчины. Многие волонтеры уже неоднократно говорили, что подъезды и подвалы центральных улиц переполнены бездомными котами и кошками. К сожалению, в государственную программу бесплатной стерилизации они не попали. Волонтерам остается только пользоваться льготами ветеринарных клиник, которые они предоставляют для стерилизации кошек.

- От себя лично благодарю коллег – волонтеров, которые занимаются этой работой, - отметил Антон Сорокин и пригласил всех в котокафе «Четыре лапки».

Котокафе «Четыре Лапки»: Гатчина, улица Соборная, 7В

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Фото Антона Сорокина