Усик из котоклуба «Четыре лапки» нашёл свой новый дом

Антон считает, что это
мало и количество «усыновленных» бездомышей могло бы быть еще больше. Вмешался
ковид – котокафе открылось 1 декабря 2019 года, а с конца марта 2020-го не
работало почти пять месяцев. В это непростое время им помогали гатчинские
благотворители – собирали деньги на аренду помещения, корм и лечение животным.
За это Антон искренне благодарит всех неравнодушных людей, а также посетителей
котокафе, которые сегодня приходят поиграть с пушистиками, приносят им кошачьи
лакомства и оставляют пожертвования.
Напомним, котокафе
«Четыре Лапки» в Гатчине работает по принципу антикафе, где посетители платят
за время пребывания. Чай, печенье и возможность потискать котиков входят в
стоимость. Сегодня в котокафе живет восемь питомцев: три девочки и пять
мальчиков. Все хвостатые привиты, кастрированы и готовы к переезду в новый дом
к любящим хозяевам.
Один из них – уже
знаменитый в Гатчине кот Тайсон с непростой судьбой. Не менее полутора лет он
жил на улице, где его подкармливали добрые люди. Кто-то даже сделал ему подобие
будки рядом с одним из продуктовых магазинов на улице Урицкого. Бездомная жизнь
здоровья ему не прибавила, постепенно он начал угасать.
Антон жил неподалеку и
наблюдал за Тайсоном. Через некоторое время он забрал его в котоклуб, и начался
длительный процесс лечения. Выяснилось, что у Тайсона необратимые проблемы с
почками и зубами. Для оплаты услуг ветеринара пришлось в очередной раз открыть
сбор пожертвований, так как на лечение кота котокафе потратило около 50 тысяч
рублей. Мало это или много – сказать сложно, но Антон решил, что даже за жизнь
бездомного кота стоит побороться. Сегодня Тайсон уже вернулся в котокафе из
больницы, питается специальным кормом, живет в тепле и заботе.
Для привлечения внимания
к котокафе Антон начал развивать официальную страницу котокафе в социальной
сети Тик-ток (chetyrelapki47), где публикует смешные видео со своими
подопечными. Сегодня за их жизнью наблюдают уже более 10 тысяч человек.
А можно не наблюдать и
просто прийти в котокафе «Четыре лапки» и подарить новую счастливую жизнь
одному из подопечных!
Если же вы хотите забрать
животное с улицы, то, имея большой опыт, Антон советует сначала отдать его в
ветеринарную клинику, желательно – на несколько дней в стационар. Здесь
животному сделают необходимые прививки, возьмут анализы и приведут в порядок
для дальнейшего проживания в доме или квартире.
- Не стоит этого бояться
и экономить. Так вы обезопасите себя от возможных болезней, передающихся от
животных к человеку, ну и спасете одну невинную душу, - говорит Антон.
По словам руководителя
котокафе, весной нас ждет очередное нашествие новых никому не нужных котят. В
первую очередь, это касается центра города Гатчины. Многие волонтеры уже
неоднократно говорили, что подъезды и подвалы центральных улиц переполнены
бездомными котами и кошками. К сожалению, в государственную программу
бесплатной стерилизации они не попали. Волонтерам остается только пользоваться
льготами ветеринарных клиник, которые они предоставляют для стерилизации кошек.
- От себя лично благодарю
коллег – волонтеров, которые занимаются этой работой, - отметил Антон Сорокин и
пригласил всех в котокафе «Четыре лапки».
Котокафе «Четыре Лапки»:
Гатчина, улица Соборная, 7В
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Фото Антона Сорокина