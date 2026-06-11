Приоратский парк Гатчины глазами художников

Более пятидесяти юных и опытных художников из Ленинградской области и Петербурга проявили свое мастерство и талант, чтобы изобразить живописные уголки парка в Гатчине.

Очень радостно видеть, как молодые таланты интересуются историей. Ведь ваши картины сегодня – это запечатленная история завтра. Благодаря пленэру у вас есть возможность не только проявить свое мастерство, но и прочувствовать историческую значимость этого места, - обратился к участникам пленэра временно исполняющий обязанности директора Паркового агентства Сергей Голованов.

В этом году список участников пополнился юными художниками из Лужской детской художественной школы и Гатчинской народной изостудии. Традиционно в пленэре принимают участие Инженерная школа одежды (СПбГУПТД), Детская художественная школа г. Гатчины, изо-студия «Художка», Гатчинское товарищество художников, Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца, Войсковицкая детская школа искусств.

Работы оценивало жюри под председательством Садомовского Геннадия Петровича, члена союза художников России, председателя Гатчинского товарищества художников. Помогали коллеги Косьянковская Наталья Юрьевна, член союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, организатор Всероссийского фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье», и Ткаченко Татьяны Петровны, член союза Чувашских художников.

Победители конкурса пленэрной живописи «Под сенью старых лип» 2026:

Номинация «Наследие глазами детей» (конкурсная работа, выполненная учащимся детской художественной школы (школы искусств) Ленинградской области:

1 место – Грошев Иван Витальевич, Детская художественная школа г. Гатчины;

2 место – Краплина Надежда Михайлова, Детская художественная школа г. Гатчины;

2 место – Савельева Варвара Дмитриевна, Детская художественная школа г. Гатчины;

2 место – Андреева Таисия Андреевна, Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова;

3 место – Бондаренко Мария Дмитриевна, Сиверская ДШИ имени И.И. Шварца.

Номинация «Наследие кистью мастера» (конкурсная работа, выполненная выпускником или студентом среднего или высшего художественного учебного заведения:

1 место – Михайлов Алексей Андреевич, Детская художественная школа г. Гатчины;

2 место – Федорова Анастасия Вадимовна, картина «Берег», Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД;

2 место – Федорова Анастасия Вадимовна, картина «Покровский собор», Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД;

3 место – Портная Елизавета Геннадьевна, Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД;

3 место – Васильева Вероника Андреевна, Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД.

Номинация «Вдохновленные искусством Творца» (конкурсная работа, выполненная участником конкурса, не являющимся учащимся или выпускником специализированных художественных образовательных учреждений:

1 место – Глебко Мария Николаевна, Гатчинская народная ИЗОстудии ДК Гатчина;

2 место – Логвинов Артемий Андреевич, “Художка. Рисование для детей и взрослых. Логвинова А.А.”;

3 место – Шальнева Диана Вячеславовна, “Художка. Рисование для детей и взрослых. Логвинова А.А.”.

Номинация «Наследие глазами детей до 12 лет включительно» (конкурсная работа, выполненная учащимся детской художественной школы (школы искусств) Ленинградской области:

1 место - Полякова Анна Александрова, Сиверская ДШИ имени И.И. Шварца,

2 место - Смирнова Нелли Вячеславовна, Сиверская ДШИ имени И.И. Шварца,

3 место - Смирнова Нелли Вячеславовна, Сиверская ДШИ имени И.И. Шварца.

Все работы участников пленэра можно посмотреть в фотоальбоме в группе «ВКонтакте» Паркового агентства.

https://vk.com/album-192659626_312764492