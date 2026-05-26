Анна Семенович в Гатчине

Российская актриса, певица, телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович встретилась с гатчинцами без сцены, чтобы пообщаться в тесном кругу, глаза в глаза.

«Зелёное караоке» организовала Российская экологическая партия «Зеленые». Вместе с певицей, актрисой и амбассадором партии Анной Семенович они провели открытый эко-праздник.

Участниками мини-концерта Анны Семенович стали все, кто оказался в этот день в парке. Актриса тепло пообщалась со зрителями, расспросила гатчинцев, как они заботятся о здоровье окружающей среды, что они делают для экологии. Одни не используют пластиковые стаканчики и одноразовые пакеты для продуктов, другие – сортируют мусор и не выкидывают на улице жвачку.

От разговоров на экологические темы сопредседатель партии Александра Кудзагова и лидер ленинградских «Зеленых» Сергей Лисовский плавно перешли на «зеленую повестку» в музыке.

- В уставе нашей партии не сказано, что мы должны быть скучными, и мы – не скучные. У нас для вас прекрасный сюрприз – солнце, которого в Питере так не хватает, а у нас всегда есть. Прекрасная певица, амбассадор партии «Зеленые» Анна Семенович предлагает спеть вместе с ней.

На зеленой лужайке был организован открытый микрофон: желающие тут же воспользовались возможностью исполнить дуэтом со звездой любимые песни и потанцевать.

Почетный гражданин города Гатчины, заместитель председателя Гатчинского морского собрания, член Общественной палаты Гатчинского округа Юрий Иванович Назаров вручил Анне Семенович корзину цветов.

Татьяна Можаева