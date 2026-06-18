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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.06.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (частично).

 

19.06.2026 с 09:00 до 17:00

Рождественское ТУ:

д. Грязно,

д. Выра (частично).