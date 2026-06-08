Гатчинский дворец: 260 лет красоты, испытаний и возрождения

6 июня праздничные мероприятия охватили весь музейный комплекс, превратив его в огромную сцену под открытым небом. В честь 260-летия Гатчинского дворца посещение парка весь день было доступно для всех желающих бесплатно.

Атмосферу праздника создавала музыка. На нескольких площадках – от Цветочной горки до Серебряного луга – играли лучшие военно-морские оркестры: на Цветочной горке выступал оркестр Военно-морского института Морского корпуса Петра Великого, на балконе-террасе Собственного сада играл оркестр Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища. На плацу возле памятника императору Павлу I состоялась презентация экспозиции артиллерийских орудий – в сопровождении сводного коллектива Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-морского флота России и военного оркестра Ленинградской военно-морской базы.

Директор государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, приветствуя гостей праздника, подчеркнул, что последние десять лет были годами самого интенсивного возвращения к жизни Гатчинского дворца – к его подлинному облику и к тому величию, которое представлял собой дворец в течение веков до катастрофы войны. Большая часть помещений Гатчинского дворца уже готовы к приему посетителей, и, самое главное, окончены фасадные работы:

- Это десятилетие было для нас очень важным этапом. И сегодня, в день юбилея дворца, здесь собралось огромное количество людей, и это реальное подтверждение того, что Гатчинский музей занял, наконец, свое достойное место среди величайших памятников истории и культуры нашей страны. Мы недаром празднуем сегодня этот праздник вместе с военно-морскими оркестрами. Один из наших главных героев, император Александр III, профессионально играл на духовых инструментах, поэтому мы хотим подчеркнуть значимость этого праздника присутствием духовых, и именно военных оркестров. Все императорские резиденции в том или ином виде были для жизни, для торжеств, но они были и для военных приготовлений. Гатчина имеет особый военный характер. Вы видите это и во внешнем облике дворца, и в огромном плаце, и, конечно, военный характер Гатчины всегда подчеркивала музыка.

Бронзовые «единороги»

Представляя экспозицию пушек на дворцовой площади, Василий Панкратов пояснил, что во время войны 11 пушек были эвакуированы, а 16 лафетов стояли здесь до 1944 года, когда в ходе боёв за город они исчезли.

- Мы знали – по старым фотографиям, что орудия были, и мы мечтали о возвращении этих орудий сюда на плац, чтобы еще раз подчеркнуть оригинальный вид Гатчины. И вот сегодня эти орудия вернулись на свое место: 11 подлинных орудий и пять, которые мы отлили как реплики.

С юбилейной датой дворец поздравила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим:

- Сегодня искренне хочется поблагодарить правительство Санкт-Петербурга, комитет по культуре и всю команду Гатчинского дворца за ту колоссальную работу, которую они проводят. У дворца непростая судьба: в годы войны он был практически разрушен, в советское время здесь находились производственные предприятия, а сегодня это одна из величайших жемчужин России. Столько сделано по возрождению паркового ансамбля, по восстановлению залов, и я искренне хочу пожелать всей команде Гатчинского дворца осуществления дальнейших планов – пусть всё получится! А мы гордились, гордимся и будем гордиться дворцом – нашим величайшим достоянием.

Пушки, возвращенные на свои места в историческом строю, – экспонаты с богатым прошлым. Изначально артиллерийские орудия были установлены на плацу Гатчинского дворца в 1780-х по указанию цесаревича Павла, но в 1805 году, при его сыне Александре I, их отправили в действующую армию. 16 аналогичных подлинных пушек-«единорогов» времен Екатерины II на деревянных полевых лафетах вновь установили вдоль бастионной стены в августе 1851 года по указанию императора Николая I – к открытию памятника Павлу I перед Гатчинским дворцом. При Александре II деревянные полевые лафеты заменили на металлические фортификационные, на которых пушки и простояли до 1941 года, пока их не эвакуировали в Ленинград.

К настоящему времени в коллекции музея-заповедника «Гатчина» сохранилось 11 мемориальных бронзовых «единорогов». Пять точных чугунных копий недостающих орудий были изготовлены на средства, пожертвованные музею акционерным обществом «ТГК-1», 16 точных копий деревянных полевых лафетов – на средства давнего партнера дворца, банка «Санкт-Петербург».

Горбатый мостик: возвращение легенды

Настоящим подарком для гатчинцев и гостей города в день 260-летия дворца стало открытие Горбатого моста – одного из главных символов Гатчинского парка. Публика наблюдала за процессом с берега Чесменской бухты: под аплодисменты и торжественную мелодию М. Глинки «Славься» в исполнении военно-морского оркестра белая завеса, скрывавшая мост, медленно открылась, и зрителям предстал знаменитый Горбатый мост – таким, каким его задумал создатель.

Мост был построен в 1800 году по проекту архитектора Андреяна Захарова. За характерный силуэт мост еще называли Венецианским. В 1944 году советские солдаты, освободившие Гатчину от оккупантов, застали Горбатый мост в руинированном состоянии. В устоях были обнаружены варварски пробуренные шахты, очевидно, для взрывчатки, поскольку остальные мосты в парке были взорваны.

В конце 1960-х годов реставраторы восстановили довоенный облик Горбатого моста, но в последующие десятилетия украшение Дворцового парка было почти разрушено местными вандалами.

Нынешняя реставрация началась в 2022 году. По возможности сохранив подлинные детали, современные мастера восполнили все утраченные украшения и вернули Горбатому мосту его исторический облик. Теперь он предстает перед посетителями в первозданном виде, вновь став жемчужиной паркового ансамбля.

Комментируя важное в жизни музея-заповедника событие, Василий Панкратов отметил вековую популярность Горбатого моста, изображение которого часто встречается на старых гатчинских открытках. Но, кроме того, Горбатый мост – своего рода центр силы и доминанта Дворцового парка: с моста виден и Чесменский обелиск, и павильон Венеры, и оба разлива Белого озера. Как заметил Василий Юрьевич, работы по восстановлению парка немного запаздывают по отношению к дворцу, который на 60–70% готов к приему посетителей. В парке же остается еще достаточно объектов, которых не коснулась рука реставратора. Тем не менее, уже готов Чесменский обелиск, Павильон орла, и вот теперь возвращен к жизни Горбатый мост. Ремонтно-реставрационная компания «Возрождение Петербурга», силами которой ведется восстановление, продолжает работы на Террасе-пристани.

- Я надеюсь, что с этого момента – с открытия Горбатого моста – начнется ускоренное восстановление Гатчинского императорского парка. Мы рассчитываем сохранить высокие темпы реставрации, – сказал Василий Панкратов.

Вновь прогуляться по Длинному острову и пройти-таки по Горбатому мосту можно будет после завершения реставрационных работ на Террасе-пристани – ориентировочно, в 2027–2028 году.

Двор Кухонного каре

В день дворцового юбилея торжественно открыли двор Кухонного каре. Этот внутренний фасад дворца всегда был скрыт от глаз посетителей и не реставрировался никогда. С советских времен во дворе располагались ремонтные помещения, гараж, склад и прочее. Как признался директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов, за реставрационные работы страшно было приняться, но общими усилиями, при поддержке правительства Санкт-Петербурга, несколько лет реставрационных работ вернули двору исторический вид.

Теперь никто не узнает в этом красивейшем уголке дворцово-паркового ансамбля те захламленные задворки. Белые дворцовые стены, мощеный двор, скамейки, кадки с цветами и деревьями, крытая терраса и ресторан «царской кухни» – вот что представляет собой сегодня двор Кухонного каре. Здесь же открывается непривычный вид на звонницу дворцовой церкви, которая на момент строительства Гатчинского дворца была первым православным храмом в этой местности.

Василий Панкратов пояснил, что двор будет не парковым, а общественным пространством со свободным доступом – можно прийти посмотреть, отдохнуть. Причем это впервые за всю историю: доступ во двор Кухонного каре был закрыт как до революции, так и в советское время.

Кухонное каре – это западный корпус Гатчинского дворца, в котором сейчас располагается экспозиция «Троицкая дворцовая церковь», фонды музея-заповедника и ресторан «Царская усадьба». Исторически же здесь находилась придворная кухня и квартиры служащих Гатчинского дворцового правления.

Выступавшие на церемонии открытия двора Кухонного каре почетные гости – председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров, вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой и другие – подчеркнули большую заслугу нескольких поколений хранителей Гатчинского дворца, благодаря которым была сохранена большая дворцовая коллекция и стала возможна реставрация: данные, которые использовали реставраторы, это огромный труд сотрудников дворца-музея. Реставраторам есть с чем работать.

Поздравляя всех с праздником, заместитель председателя комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Антон Александров отметил работу дирекции Гатчинского дворца-музея по возвращению и воссозданию коллекции дворца. В 2025 году в бюджете Петербурга появилась новая статья – «Закупка музейных предметов» на 100 млн рублей в год, и 28 млн из этой суммы было отведено Гатчине, что подчеркивает значение гатчинской коллекции. Среди закупленных предметов – уникальная копия люстры Гатчинского дворца, портреты Павла Петровича и Константина Павловича. И впереди – большие планы. Статус Гатчинского дворца подтверждается участием федерального бюджета – как подчеркнул Антон Александрович, Министерство культуры РФ тоже выделяет деньги на реставрацию, и в совокупности сумма приближается к миллиарду.

Но, как заметил зампред комитета по культуре, никакие деньги и внимание министерств и правительств не сделают то, что делает коллектив Гатчинского дворца-музея – эту огромную созидательную работу. От лица комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Александров вручил Василию Панкратову и его команде благодарственное письмо – в честь 260-летия начала строительства дворца, 50-летия реставрации и за тот огромный труд и любовь, которую директор и весь коллектив вкладывают в этот историко-культурный объект.

С открытием двора Кухонного каре завершился этап грандиозных наружных реставрационных работ: впервые после разрушительного пожара 1944 года отреставрированы все фасады Гатчинского дворца. Работы продолжались почти десять лет.

Как возвращали к жизни дворец

В самом дворце в выставочных залах третьего этажа Центрального корпуса открылась главная выставка года – «Семь историй сотворения мира. К 50-летию реставрации Гатчинского дворца». Она посвящена поколениям реставраторов, которые на протяжении полувека кропотливо возрождали дворцовые интерьеры из пепла и руин. Начинается осмотр с макета пылающего дворца. В затемненной Чесменской галерее – атмосфера трагедии и ужаса военного времени: гул и зарево пожарища, охваченный пламенем дворец – месть отступающих фашистов, последствия которой ощущаются до сих пор.

Посетителям выставки предлагается заглянуть за строительные леса и увидеть сложный процесс выбора: восстановить утраченное или сохранить шрамы времени как часть истории. Экспозиция представляет уникальные чертежи, рисунки, слепки, фотографии и предметы из коллекции музея, многие из которых демонстрируются впервые.

Один из залов – в башне – посвящен такому неприятному явлению как вандализм: здесь представлены уже современные свидетельства варварского отношения к предметам искусства, к объектам дворцово-паркового ансамбля, и хочется надеяться, что экспозиция со временем перейдет в разряд раритетов – благодаря возросшему уровню культуры населения.

Выставка «Семь историй сотворения мира. К 50-летию реставрации Гатчинского дворца» продлится до 8 ноября, посетить ее можно по входному билету во дворец.

…День рождения самого величественного архитектурного ансамбля Ленинградской области стал символом триумфа труда, исторической памяти и возрождения. Гатчинский дворец – это живой организм. Он продолжает развиваться, и юбилей – это не только взгляд в прошлое, но и уверенный шаг в будущее, обещающий новые открытия и сохранение великого наследия для потомков.

Екатерина Дзюба

Фото автора