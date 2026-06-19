Польза и риски шашлыка: мнение эксперта Пироговского Университета
Как сделать шашлык с пользой для здоровья и не навредить организму рассказывает Ольга Владимировна Тарасова, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета
Кому нельзя есть шашлык (вне зависимости от вида мяса)?
Шашлык — это не диетический продукт. Категорически или временно противопоказан:
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При обострении гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Копченый жир и корочка раздражают слизистую.
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При панкреатите (особенно в стадии обострения или неполной ремиссии). Жир = нагрузка на поджелудочную → риск острого болевого синдрома или обострение хронического заболевания.
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При желчнокаменной болезни, холецистите, дискинезии желчевыводящих путей. Жирный шашлык провоцирует спазм желчного пузыря и печеночную колику.
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При подагре. Мясо богато пуриновыми основаниями, которые повышают уровень мочевой кислоты.
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Детям до 3 лет (им вообще не дают жареное мясо), с 3 до 7 лет — в очень ограниченном количестве (см. ниже).
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Пожилым с атеросклерозом, тяжелой гипертонией, сердечной недостаточностью — из-за нагрузки на сосуды и избытка соли в маринадах.
Недожаренный и пережаренный шашлык: две крайности и обе опасны
Опасность 1. Недожаренный шашлык (мясо с кровью, розовое внутри)
Это риск паразитарных инфекций и бактериальных отравлений:
● Токсоплазмоз, трихинеллез, тениаринхоз (бычий цепень), сальмонеллез, кампилобактериоз — все это можно получить, съев непрожаренное мясо. Особенно опасна свинина (трихинеллы) и говядина (бычий цепень).
● Заморозка в бытовой морозилке большинство паразитов не убивает. Только термическая обработка до температуры внутри куска не менее 70-75°C (розовый сок должен стать прозрачным, мясо перестать быть сырым на разрезе).
Опасность 2. Пережаренный шашлык (черная корочка, подгоревшие края)
Когда жир капает на раскаленные угли, образуются:
● Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) , самый известный — бензапирен. Это канцерогены 1-го класса опасности.
● Гетероциклические амины (ГЦА) , которые образуются в обугленной мясной корочке. Они повреждают слизистую желудка и повышают риск рака толстой кишки при систематическом употреблении.
Что делать: обрезать черную корочку перед едой. Переворачивать мясо каждые 30-60 секунд, не допускать открытого огня и жирного дыма.
Можно ли заразиться паразитами во время употребления шашлыка?
Да, можно, и это не миф. Паразиты в мышечной ткани животных:
● Свинина — трихинеллы (трихинеллез), свиной цепень (цистицеркоз).
● Говядина — бычий цепень (тениаринхоз).
● Баранина — эхинококк (редко, но опасно).
Как защититься:
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Покупать мясо с ветеринарным клеймом (прошедшее ветсанэкспертизу).
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НЕ пробовать сырой фарш, НЕ есть мясо «с кровью».
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Прожаривать/пропекать до полной готовности (внутренняя температура 70-75°C).
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Помнить: домашняя заморозка не убивает трихинелл и яйца гельминтов.
Какие сочетания шашлыка с продуктами опасны?
Самое частое и самое опасное сочетание — шашлык + алкоголь.
● Алкоголь расслабляет сфинктер Одди (клапан между общим желчным протоком и кишечником), усиливает отек поджелудочной железы и блокирует выход ферментов. Результат — острый панкреатит (возрастает риск летальности).
● Плюс нагрузка на печень: жир + этанол = жировой гепатоз.
Другие вредные сочетания:
● Шашлык + свежий белый хлеб/лаваш в больших количествах → брожение + тяжесть в желудке.
● Шашлык + сладкая газировка → углекислый газ растягивает желудок и ускоряет всасывание канцерогенов.
● Шашлык + острые соусы (аджика, чили) → раздражение слизистой желудка, изжога.
Что хорошо сочетать:
● Овощи: свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень. Клетчатка связывает часть канцерогенов и улучшает перистальтику.
● Маринованный лук (в лимонном соке, не в уксусе).
● Травяной чай, морс, вода с лимоном.
Нормы шашлыка по возрастам
|
Возраст
|
Максимальная порция
|
Частота
|
Дети 3–6 лет
|
30–50 г
|
Не чаще 1 раза в месяц (лучше куриное филе)
|
Дети 7–14 лет
|
80–120 г
|
1–2 раза в месяц
|
Взрослые здоровые
|
150–200 г
|
1 раз в неделю (не чаще)
|
Пожилые (60+)
|
80–120 г (курица, индейка)
|
1–2 раза в месяц
|
Хронические заболевания ЖКТ в ремиссии
|
80–100 г (только курица/индейка)
|
1 раз в 2–3 недели
Важно: Это вес готового мяса без костей, жира и хлеба.
Что будет, если переесть шашлык?
Типичные последствия наутро (и иногда уже через 2–3 часа):
● Тяжесть, распирание в эпигастрии — желудок не справляется с недопустимым объемом.
● Изжога, отрыжка — заброс кислого содержимого в пищевод.
● Тошнота, жирный стул — признак недостаточности ферментов поджелудочной железы.
● Задержка стула (Запор) на 1–3 дня — мясо с низким содержанием клетчатки тормозит перистальтику.
● В худшем случае — приступ острого панкреатита или желчной колики (боль в правом подреберье, многократная рвота, госпитализация).
Чем полезны разные виды мяса для шашлыка?
Часто говорят, что шашлык — это вредно. Но мясо как таковое — источник полноценного белка, железа, витаминов группы B. Вопрос в выборе.
|
Вид мяса
|
Плюсы
|
Минусы / Кому осторожно
|
Курица (филе, бедро без кожи)
|
Самый диетический вариант. Мало жира (2–3 г на 100 г), легко переваривается. Источник селена и витамина B6.
|
При жарке с кожей — жир и канцерогены. Суховато при пережаривании.
|
Свинина (шея, корейка)
|
Сочная за счет прослоек жира. Содержит тиамин (B1) и цинк.
|
Жирное мясо (15–25 г жира). Перегружает желчный пузырь и поджелудочную. Не рекомендуется при панкреатите, холецистите, ожирении.
|
Говядина (вырезка, толстый край)
|
Много железа (профилактика анемии), полноценный белок. Меньше жира, чем у свинины (5–10 г).
|
Жестковатая, требует правильного маринования. Долго переваривается (3–4 часа).
|
Баранина (ягнятина)
|
Содержит цинк, витамин B12, легкоусвояемый белок. У молодой барашка содержание жира не больше, чем у говядины.
|
Специфический запах, старую баранину сложно пережевать. Тугоплавкий жир (застывает в желудке) — противопоказана при ГЭРБ, дискинезии желчевыводящих путей.
Вывод гастроэнтеролога: Если у вас нет заболеваний ЖКТ — выбирайте по вкусу. Но, если есть хронический панкреатит, гепатит или холецистит — однозначно куриное филе или нежирная говядина. Свинину и тем более баранину — исключить.
Как выбирать мясо для шашлыка: чек-лист
|
Критерий
|
Хорошо
|
Плохо
|
Цвет
|
Свинина — розовая, говядина — ярко-красная, курица — бледно-розовая
|
Темная, коричневая, с серыми пятнами
|
Запах
|
Свежий, слегка сладковатый, без кислинки
|
Кислый, аммиачный
|
Консистенция
|
Упругая (ямка от пальца выравнивается)
|
Дряблая, липкая, слизистая
|
Жир
|
Белый или кремовый (у свинины), плотный
|
Желтый, липкий, расползающийся
|
Ветеринарные документы
|
Есть клеймо, сертификат
|
Нет, «с рук» без бумаг
Оптимальные части для приготовления шашлыка:
● Свинина: шея, корейка, лопатка.
● Говядина: вырезка, толстый край, кострец.
● Баранина: задняя нога, корейка (только молодого ягненка).
● Курица: бедро или голень (филе суховато).
Маринады: полезные и опасные
Самые полезные маринады (снижают образование канцерогенов)
|
Маринад
|
Почему полезен
|
Кефир / мацони / йогурт (2–4 часа)
|
Кисломолочная среда размягчает мясо, снижает образование ГЦА на 70% (исследования).
|
Лимонный сок + оливковое масло + розмарин (2–3 часа)
|
Розмарин — природный антиоксидант, блокирует синтез бензапирена.
|
Киви (30–40 минут, не дольше!)
|
Ферменты киви (актинидин) расщепляют коллаген, мясо становится нежным. Долго держать нельзя — превратится в пюре.
Вредные и опасные маринады
|
Маринад
|
Чем опасен
|
Майонез
|
Жир + яйцо + уксус + сахар. При жарке горит, образует канцерогены. Раздражает желудок.
|
Уксус столовый (9%)
|
Химически агрессивен, раздражает слизистую пищевода и желудка, особенно у детей и гастритчиков.
|
Длительное маринование (более 12 часов)
|
Мясо напитывается продуктами распада белка, становится «резиновым», а при жарке — жестким. Плюс риск бактериального роста.
Золотое правило: мясо для шашлыка должно быть средних кусков (3–4 см), маринуется 2–4 часа. Дольше — не значит вкуснее или полезнее.