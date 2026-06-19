Чтим историю!

11–14 июня члены студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Эльвира Стан, Анна Триман, Ирина Шевченко и Яна Асирян приняли участие в трудовом выезде отряда «Сыч» (в составе молодежной патриотической акции «Ладожский десант») на территорию форта Красная Горка. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России.

В ходе четырехдневного выезда участники выполнили комплекс хозяйственных работ: очистку железнодорожных путей от поросли, демонтаж отдельных элементов путевого хозяйства, покраску металлических рам, ворот, досок и фанеры, а также прокопку траншеи. Работы велись в условиях переменной погоды: 13 июня сопровождались дождём, что не повлияло на завершение запланированного объёма.

После насыщенного трудового дня для участников была организована рекреационная программа, включавшая посещение озера и вечернее мероприятие у костра с горячим питанием.

Данный выезд отражает заинтересованность современной молодёжи в реальной деятельности, направленной на благо исторических мест нашей Родины. Готовность работать в команде, преодолевать трудности и вкладываться в общее дело говорит о сформированной гражданской позиции и ответственности каждого из членов студенческих отрядов. Для участников студенческого педагогического отряда «Сознание» участие в подобных мероприятиях — это логическое продолжение их работы, которая, как отмечает командир отряда, основана на осознанном и добровольном стремлении изменить мир к лучшему уже сегодня.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”